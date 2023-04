Dhule Congress News : प्रा. देसले यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

Dhule News : शिंदखेडा तालुक्यातील भाजपचे ज्येष्ठ व पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रा. सुरेश देसले यांनी समर्थक कार्यकर्त्यांसह काँग्रेसमध्ये (Congress) प्रवेश केला. (BJP senior and former Chairman of Panchayat Samiti Prof Suresh Desle joined Congress along with his supporters dhule news)

त्यामुळे भाजपला धक्का बसला आहे. भाजपच्या ध्येयधोरणांसह कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करीत प्रा. देसले यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्यासह बालमुकुंद पाटील यांनी काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष आमदार कुणाल पाटील यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला.

काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष श्‍यामकांत सनेर, माजी नगराध्यक्ष दीपक देसले, माजी विरोधी पक्षनेते सुनील चौधरी, माजी नगरसेवक दीपक अहिरे, प्रफुल्ल शिसोदे, बाजार समितीचे माजी सभापती दिलीप पाटील, अशोक पाटील, इंटकचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सिसोदे, उपाध्यक्ष समद शेख, माजी नगरसेवक दिनेश माळी, माजी नगरसेवक सुमीत जैन, माजी नगरसेवक किरण थोरात,

जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रा. सी. व्ही. पाटील, दिलीप भामरे, कैलास भामरे, प्रकाश पाटील, गजेंद्र भामरे, हाजी शब्बीर खॉं पठाण, सचिन देसले, कैलास माळी, सरपंच प्रा. जी. बी. बोरसे, प्रा. ए. व्ही. पाटील आदी उपस्थित होते.