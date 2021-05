अनोखे राजकारण..पत्नी महापौर; पती विरोधी पक्षनेता

जळगाव : पती- पत्नी दोघे शिवसेनेतर्फे (Shiv sena) निवडून आले आहेत. आताही दोघे शिवसेना पक्षातच आहेत; पण पत्नी शिवसेनेची महापौर, तर नवरा शिवसेनेचाच विरोधी पक्षनेता आहे. जळगाव महापालिकेतील (Jalgaon corporation) अनोख्या राजकारणाची पहिली महासभा आज (ता. १२) होत आहे. (jalgaon coronation wife mayor and husband Leader of the opposition)

जळगाव महापालिकेत नुकतेच सत्तांतर झाले. भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक फोडून शिवसेनेने सत्ता मिळविली. यात शिवसेनेच्या जयश्री महाजन या महापौर झाल्या. महापालिकेत विरोधी पक्षनेतेपद शिवसेनेकडे होते. महाजन यांचे पती सुनील महाजन विरोधी पक्षनेते होते, ते आजही आहेत. त्यामुळे एकाच घरात महापालिकेतील महापौर आणि विरोधी पक्षनेता ही दोन्ही पदे आहेत. जळगाव महापालिकेत २०१८ ला झालेल्या निवडणुकीत ७५ जागांपैकी भारतीय जनता पक्षाला ५७ जागा मिळाल्या होत्या, तर शिवसेनेला १५ आणि एमआयएम पक्षाला तीन जागा मिळाल्या. त्यामुळे भाजप सत्ताधारी, तर शिवसेना विरोधी पक्ष होता.

भाजपकडून दावाच नाही

अडीच वर्षांनी महिला राखीव असलेल्या महापौरपदासाठी निवडणूक लागली आणि याच ठिकाणी मोठे उलटफेर झाले. भाजपचे तब्बल ३० नगरसेवक फुटले, तर एमआयएमनेही सेनेला पाठिंबा दिला. शिवसेनेकडे सत्ता आली. शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांच्या पत्नी जयश्री महाजन महापौर झाल्या. तांत्रिक बाबीत शिवसेनेकडे विरोधी पक्षनेतेपद आहे, त्यामुळे सुनील महाजन हेच विरोधी पक्षनेते आहेत. सत्तांतर झाल्यानंतर जळगाव महापालिकेची पहिली महासभा ऑनलाइन होत आहे. पत्नी महापौर जयश्री महाजन व्यासपीठावर असतील, तर पती सुनील महाजन विरोधी पक्षनेते असतील. भारतीय जनता पक्षाने अद्यापही विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा केलेला नाही.