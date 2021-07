‘पोकरा’ अर्थसहाय्याची २२ हजारांवर शेतकऱ्यांना संजीवनी

By



जळगाव : जागतिक बँकेचे (World Bank) अर्थसहाय्य उपलब्ध असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी अर्थात, ‘पोकरा’ योजनेंतर्गत (Pokra’ schemes) जिल्ह्यातील २२ हजार ५०० शेतकऱ्यांना (Farmers) व्यक्तिगत, तर १७ शेतकरी गटांना सुमारे १२३ कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले. आधुनिक शेतीची (Modern agriculture) कास धरून वाटचाल करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह त्यांच्या गटांना ही योजना खऱ्या अर्थाने ‘संजीवनी’ ठरतेय. (jalgaon district twenty two thousand pokra schemes got the benefit)







२०१६ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने राज्यात ‘पोकरा’ अंतर्गत शेती विकासासाठी व्यक्तिगत व शेतकरी गटांना जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून अनुदान देण्याची योजना सुरू केली. या योजनेत त्या वेळी कृषिमंत्री असलेल्या एकनाथ खडसेंनी जळगाव जिल्ह्याचाही समावेश केला. २०१८ पासून ही योजना कार्यान्वित झाली.





अशी आहे योजना

या योजनेत पाच हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यास आधुनिक यंत्रणा उभारणीसाठी व्यक्तिगत तसेच नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा गटांना प्रस्ताव प्रकल्प मूल्य खर्चाच्या ६० टक्के किंवा ६० लाखांपपर्यंत अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद आहे.





२२ हजारांवर शेतकरी लाभार्थी

या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत ६२ हजार ८७४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. पैकी २२ हजार ५२८ शेतकऱ्यांना विविध शेती उपकरणे, अवजारे व यंत्रणेसाठी १२० कोटी ७० लाख ९१ हजार ५७१ अनुदान वितरित करण्यात आले आहे, तर शेतकरी गटही या योजनेचे लाभार्थी असून, अशा १७ गटांना दोन कोटी २५ लाख ९८ हजारांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.





‘पोकरा’ योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असून, त्यातून शेती, शेतकऱ्यांच्या विकासाचे ध्येय आहे.

- संजय पवार

प्रकल्प विशेषज्ञ



व्यक्तिगत लाभार्थींची स्थिती

प्रकार-------------लाभार्थी---अर्थसहाय्य

ठिबक------------१२०४४---७८४३७३६३३

शेततळे--------------५७-----१६३१५०१६

शेततळे अस्तरीकरण---२८-----२२३३३४२

तंत्रज्ञान प्रोत्साहन------२६२-----७३१८००

फळबाग लागवड------२६७-----८८८६०७६

मत्स्यपालन -----------०३-----३१६०६

पॉलिहाउस, शेडनेट---३६९०-----६८४६२३०३

विहिर पुनर्भरण---------२४------१८५५०६

तुषार सिंचन, वॉटरपंप----१०९३---१५०२०८७४

बीजोत्पादन----------६१९-------४३५८५६

रेशीम उत्पादन---------१८-------१०७६९०७

शेडनेट हाउस---------१३१------२११८३६६७४

बंदीस्त शेळीपालन----१६०१------५४९१०९०८

तुषार सिंचन----------३१४------५४५७१७७

वॉटर पंप------------२३६२-------३१६१८७६०

इतर-----------------०४----------४६८४८