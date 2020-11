जळगाव जिल्ह्यातील रुग्ण संख्येत घट; चाचण्या देखील झाल्या कमी

जळगाव : शंभरीच्या टप्प्यातील रुग्णसंख्येला दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी आलेल्या अहवालात थोडा दिलासा मिळाला. दिवसभरात नवे ५३ रुग्ण आढळून आले. मात्र, कालच्या तुलनेने प्राप्त चाचण्यांचे अहवालही आज कमी होते. गेल्या २४ तासांत एक मृत्यू होऊन ३१ रुग्ण बरे झाले. आवश्य वाचा- जम्मू- काश्मीरमधील अतिरेकी हल्ल्यात चाळीसगावचा जवान शहीद जळगाव जिल्ह्यात दिवाळीनंतर सातत्याने रुग्णसंख्या वाढत आहे. दोन महिन्यांपासून बरे होणारे अधिक व नवीन रुग्ण कमी, अशी मालिका खंडित झाली आहे. गुरुवारी सलग सहाव्या दिवशी बरे होणारे कमी व नवे बाधित अधिक, अशी स्थिती होती. आजच्या ५३ रुग्णांसह एकूण रुग्णसंख्या ५४ हजार ३८३ झाली आहे, तर ३१ बरे झालेल्या रुग्णांसह कोरोनामुक्त रुग्णांचा आकडा ५२ हजार ५५६ झाला आहे. गेल्या २४ तासांत जळगाव शहरातील ५७ वर्षीय रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने बळींचा आकडा एक हजार २९२ झाला आहे. जळगाव, भुसावळची स्थिती गंभीर

जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्ये तुलनेने कमी रुग्ण आढळून येत असताना जळगाव व भुसावळमध्ये रुग्णसंख्या सातत्याने वाढतेय. गुरुवारच्या ५३ रुग्णांमध्ये जळगावचे १८ व भुसावळचे १५ असे ३३ रुग्ण या दोन्ही शहरांमधील आहेत. अमळनेरला २, चोपड्याला १, पाचोऱ्याला १, यावल १, रावेर १, जामनेर १, पारोळा ५, चाळीसगाव २, मुक्ताईनगर ३ असे रुग्ण आढळून आले. जिल्ह्यातील ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ५३५ वर पोचली आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे



Web Title: marathi news jalgaon number of corona patients has decreased and the number of tests has also decreased