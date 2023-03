Market Committee Election : भाजप, शिंदे गटाच्या नेत्यांची उद्या बैठक; युतीबाबत निर्णय?

जळगाव : जिल्ह्यातील १२ समित्यांची निवडणूक जाहीर झाली आहे.

यात स्थानिक स्तरावर युतीबाबत भाजप (BJP) व शिवसेना शिंदे गटाच्या (Shivsena Shinde Group) नेत्यांची संयुक्त बैठक रविवारी (ता. २६) होणार आहे. (market committee election joint meeting of BJP and Shiv Sena Shinde group leaders will be held on 26 march for alliance at local level jalgaon news)

जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) , भाजप नेते व राज्याचे ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) , माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे, आमदार किशोर पाटील व दोन्ही पक्षांचे जिल्ह्यातील नेते उपस्थित राहतील.

यासंदर्भात दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांची बैठक झाली असून, निवडणूक लढविण्यासंदर्भात दोन्ही पक्षांची तयारी आहे. मात्र, आता युतीबाबत निर्णय होणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील १२ बाजार समित्यांची निवडणूक २८ व ३० एप्रिलला होणार आहे.

अर्ज भरण्यास २७ मार्चपासून प्रारंभ होणार आहे. त्या पाश्‍र्वभूमीवर राजकीय पक्षांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसची बैठक माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच झाली.

शिवसेना शिंदे गटाची बैठक

शिवसेना शिंदे गटाची बैठक गुरुवारी (ता. २३) कानळदा रोडवरील लक्ष्मी जिनिंगमध्ये झाली. बैठकीला जिल्हाप्रमुख नीलेश पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप गुलाबराव पाटील, पवन सोनवणे व कार्यकर्ते उपस्थित होते. बैठकीत जिल्ह्यातील बाजार समित्यांची निवडणूक लढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

"जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. शिवसेना (शिंदे गट) व भाजपची राज्यात युती आहे. बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत स्थानिक स्तरावर युती करण्याबाबत नेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे." -नीलेश पाटील, जिल्हाप्रमुख शिवसेना (शिंदे गट)