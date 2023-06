Jalgaon Crime News : निंभोरीत साडेसहा लाखांचा गैरव्यवहार; ग्रामपंचायत सदस्याची चौकशीची मागणी

Jalgaon Crime News : येथील ग्रामपंचायतीत शासनाच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून गावांतर्गत पाणीपुरवठा योजना व देखभाल दुरुस्ती करण्याचा शासनाचा नियम असताना सरपंच व ग्रामसेवकांनी यांनी शेतात राहत असलेल्या चार घरांसाठी एक लाखाची दोन इंच पाईपलाईन टाकली. (Misappropriation of six and half lakh in Nimbhori jalgaon crime news)

तर निंभोरी तांडा येथे साडेचार लाख रुपये खर्च करून शोषखड्डे करण्याची योजना राबविली. या ठिकाणी केवळ अर्धा फूट खोलीचे १० खड्डे करुन साडेचार लाख रुपये खर्ची दाखवले. हा अनाठायी केलेला खर्च जनतेच्या पैशांची लूट असून या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी ग्रामपंचायतीच्या सदस्या मीनाक्षी दिवटे यांनी केली आहे.

या संदर्भात गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात तक्रारदार सौ. दिवटे यांनी नमुद केले आहे, की निंभोरी बुद्रूक येथील ग्रामपंयतीत पंधराव्या वित्त आयोगातून एक लाखांची पाईपलाईन व साडेचार लाखांचे शोषखड्डे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागामार्फत करण्यात आले.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता व शाखा अभियंत्यांनी या कामाची पाहणी न करता किंवा कुठलेही मोजमाप न करता साडेपाच लाख रुपयांचे बिले काढून दिली. हा प्रकार जनतेच्या पैशांची लूट असल्याने त्याची चौकशी करुन जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी सौ. दिवटे यांनी केली आहे.

ज्यांच्यावर आरोप त्यांच्याकडेच चौकशी

या संदर्भात पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी राजकुमार धस यांना विचारणा केली असता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपविभागीय अधिकारी व शाखा अभियंत्यांकडे हे प्रकरण चौकशीला पाठविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

म्हणजेच ज्यांनी काम करताच पैसे काढून दिले व ज्यांच्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आलेला आहे, अशा अधिकाऱ्यांकडे चौकशीसाठी हे प्रकरण पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्यांच्यावरच गैरव्यवहाराचा आरोप आहे, असे अधिकारी या प्रकरणाची कशी व कोणत्या पद्धतीने चौकशी करतील? असा प्रश्‍न तक्रारदार मीनाक्षी दिवटे यांनी उपस्थित केला आहे.

"पंधराव्या वित्त आयोगातून पाईपलाईनचे काम मूल्यांकनाप्रमाणे झाले आहे. या कामाचे एम. बी. रेकॉर्ड देखील झाले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, शोषखड्ड्यांबाबत अद्याप कोणतेही बिल अदा केलेले नाही." - सुधाकर पाटील, शाखा अभियंता ः जिल्हा परिषद, उप विभाग पाचोरा.