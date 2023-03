Jalgaon News : कानळदा रोडवर दुचाकींची समोरासमोर धडक; आमोद्याचा तरुण जागीच ठार

जळगाव : तालुक्यातील कानळदा रोडवर के. सी. पार्कजवळ दोन दुचाकींच्या समोरासमोर झालेल्या धडकेत (Accident) एक दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला, तर तीन जण गंभीर जखमी झाले.

ही घटना मंगळवारी (ता. २८) रात्री साडेअकराच्या सुमारास घडली. (motorcyclist died on the spot in a head on collision between two bikes near KC Park jalgaon news)

जखमींना खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. गणेश सोमा सपकाळे (वय ३२, रा. आमोदा खुर्द, ता. जि. जळगाव) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

नातेवाइकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आमोदा खुर्द (ता. जळगाव) येथील गणेश सपकाळे डंपरवर चालक होता. असोदा येथील मालकाकडे मंगळवारी दिवसभर काम करून रात्री गावातील मित्र समाधान प्रल्हाद बाविस्कर (रा. आमोदा खुर्द) याच्यासोबत दुचाकीने तो आमोदा खुर्द गावाकडे गेला.

हेही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

जळगाव शहरापासून जवळ असलेल्या कानळदा रोडवरील केसी पार्क येथे रात्री साडेअकराच्या सुमारास दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात गणेश सपकाळे जागीच ठार झाला, तर त्याचा मित्र समाधान बाविस्कर आणि समोरील दुचाकीवरील जितेंद्र एकनाथ चौधरी व अमोल प्रकाश विसपुते (रा. कांचननगर, जळगाव) असे तिघे गंभीर जखमी झाले.

या अपघातात दोन्ही दुचाकींचे नुकसानही झाले आहे. बुधवारी (ता. १) जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. मृताच्या पश्चात आई उषा, वडील सोमा गोविंदा सपकाळे, लहान भाऊ गोपाल, पत्नी छाया, मुलगा जयेश आणि मुलगी असा परिवार आहे. याबाबत जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. सहाय्यक फौजदार रवींद्र सोनार तपास करीत आहेत.