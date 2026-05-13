NEET Exam Scam : वर्षभराच्या ‘नीट’ तयारीवर यंत्रणेतील घोळाने ‘पाणी’; परीक्षा रद्द झाल्याने संतप्त भावना; तज्ज्ञ म्हणतात ‘खचू नका’

जळगाव - वैद्यकीय व समवैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी रविवारी (ता. ३) झालेली 'नीट'ची परीक्षा पेपरफुटीमुळे सरकारने रद्द केली आहे. आता ही परीक्षा नव्याने होणार आहे. मात्र, दोन वर्षे या परीक्षेची मनापासून तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हा मोठा धक्का आहे. विद्यार्थ्यांसह पालकांनी परीक्षा रद्द झाल्याने संतप्त भावना व्यक्त केल्या..तज्ज्ञांच्या मते परीक्षेत पेपरफुटीची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता असल्यामुळेच सरकारने तातडीने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. असे असले तरी विद्यार्थ्यांनी खचून न जाता परीक्षेच्या नव्या तारखेची प्रतीक्षा करावी व त्यादृष्टीने सज्ज राहावे, असे आवाहनही तज्ज्ञांनी केले आहे..जळगावातून साडेचार हजार विद्यार्थीवैद्यकीय व समकक्ष अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावर 'एनटीए'तर्फे (National Testing Agency) नीट (National Eligibility cum Entrance Test) ही देशव्यापी परीक्षा घेतली जाते. या वर्षीच्या २०२६-२०२७ च्या प्रवेशप्रक्रियेसाठी ३ मेस ही परीक्षा झाली होती. जळगाव जिल्ह्यातील विविध ११ केंद्रांमधून चार हजार ६८३ विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी अर्ज केले होते, पैकी चार हजार ५६२ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. १२१ विद्यार्थी गैरहजर होते..तज्ज्ञ काय म्हणतात...कोणतीही राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा झाल्यानंतर ती रद्द होणे व नव्याने घेणे हा निर्णय विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी आहे. हा निर्णय अपरिहार्यपणे स्वीकारण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही. 'नीट' झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पेपरफुटीचे प्रकरण समोर आले. पेपरफुटीची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता असल्याने सरकारने परीक्षा रद्द केली आहे. २०२४ मध्येही अशाच प्रकारे पेपरफुटीचे प्रकरण समोर आले होते. दोन वर्षांपूर्वी असा प्रकार घडल्यानंतर पुन्हा हे होणे दुर्दैवी आहे. 'एनटीए'ने याबाबत अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे. आता परीक्षा रद्द झाली असली आणि ती नव्याने होणार असली तरी विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय धक्कदायक असतो. अशा वेळी पालकांनी मुलांना सांभाळून त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करायला हवे. विद्यार्थ्यांनी खचून न जाता पुढच्या परीक्षेची तयारी करावी.- प्रा. शरद पाटील, समुपदेशक, 'नीट'.देशातील लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षांची मेहनत आणि संघर्षानंतर नीटसारख्या परीक्षांना सामोरे जातात. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या मनोबलावर आणि भविष्यावर गंभीर परिणाम करणारी असते. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची निःपक्ष चौकशी होणे आवश्यक असून, दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाऊ नये. विद्यार्थ्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, संयम राखावा.- डॉ. वरुणराज नन्नवरे, प्रदेशमंत्री, देवगिरी प्रांत, अभाविपदोन वर्षे अकरावी, बारावीच्या परीक्षेची तयारी करतानाच 'नीट'ची तयारी करावी लागते. या परीक्षेवर प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. ऑनलाइन, ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारच्या क्लासेसच्या माध्यमातून परीक्षेची तयारी केली. ३ मेस परीक्षा झाली. पेपरही चांगला सोडविला. चांगले गुण मिळण्याची खात्री होती. आता पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द झाल्याने तयारीवर पाणी फिरले.- मिहिरराजे ज्ञानेश्वर पाटील, विद्यार्थी.मुले या परीक्षेसाठी दोन वर्षांपासून तयारी करतात. तहान-भूक विसरून अभ्यासाच्या मागे लागतात. परीक्षा देऊन चांगल्या परिणामांची वेळ येते, तेव्हा काही चुकीच्या घटकांमुळे परीक्षा रद्द करावी लागते. सरकारने या संदर्भात गंभीर पावले उचलली पाहिजेत. परीक्षा रद्द करणे हा एक उपाय आहे. मात्र, परीक्षा घेताना ती पारदर्शीपणे कशी होईल, यावर काम करणे गरजेचे आहे.- निळकंठ वाणी, पालक.