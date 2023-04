Jalgaon Fraud Crime : वृद्धेला 1 लाख 90 हजारांत गंडवले

By

जळगाव : शहरातील वानखेडे हाऊसिंग सोसायटीत राहणाऱ्या महिलेसह तिच्या मुलाची अज्ञात व्यक्तीने १ लाख ९० हजारांची ऑनलाईन फसवणूक केली. (old woman was cheated for 1 lakh 90 thousand online jalgaon fraud crime)

सुनंदा बाबूराव तायडे (वय ६२) यांना २२ मार्चला सकाळी अकराच्या सुमारास अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला. पैसे पाठवायचे सांगून महिला आणि तिचा मुलगा विजय तायडे यांच्या बँक खात्यातून १ लाख ९० हजार रुपये परस्पर पैसे वर्ग केले.

फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिलेसह मुलाने दिलेल्या फिर्यादीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. उपनिरीक्षक शांताराम देशमुख तपास करीत आहेत.