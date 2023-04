Akshaya Tritiya 2023 : पिंप्राळ्यात बारागाड्या ओढण्याचा उत्साह...! ‘भवानी माता की जय’चा जयघोष

Jalgaon News : येथील पिंप्राळ्यात अक्षय्य तृतीयेनिमित्त शनिवारी (ता. २२) सायंकाळी बारागाड्या ओढण्यात आल्या. बारागाड्या पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. (On occasion of Akshaya Tritiya in Pimprala baragadya were pulled jalgaon news)

पिंप्राळ्यात बारागाड्यानिमित्त विविध प्रकारची खेळणी, दुकाने लावण्यात आली होती. भवानी देवीच्या मंदिरावर भावीकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. ‘भवानी माता की जय’चा जयघोष करीत गुलालाची व भंडाऱ्याची उधळण करीत बारागाड्या ओढण्यात आल्या.

सकाळपासून मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी होती. भगतासह भाविकांनी बारा गाड्यांना पाच प्रदक्षिणा मारल्यानंतर पिंप्राळ्याच्या मुख्य रस्त्यावरील रेल्वे उड्डाणपुलापासून तलाठी कार्यालयापर्यंत बारागाड्या ओढण्यात आल्या. त्या भगत हिलाल भिल यांनी ओढल्या.

उपमहापौर कुलभूषण पाटील, नगरसेवक मयूर कापसे, विजय पाटील, नगरसेविका शोभा बारी, पोलिस पाटील विष्णू पाटील, संजय सोमाणी, पंकज सोमाणी, अतुल बारी, माजी नगरसेवक चंद्रकांत कापसे आदी उपस्थित होते. पिंप्राळ्यात बारागाड्याची परंपरा ७३ वर्षांपासून सुरू आहे.

बारा गाड्यांचा उत्सव भगत (कै.) भावडू टिबा चौधरी यांनी सुरू केला असून, त्यांनी तब्बल चोवीस वर्षे बारा गाड्यांच्या उत्सवात सहभाग घेतला आहे. त्यानंतर त्यांचे चिरंजीव सुकलाल चौधरी यांनी ही परंपरा सुरू ठेवली. आता भगत हिलाल भिल हे बारा गाड्या ओढतात.