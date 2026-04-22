जळगाव - राज्य शासनाच्या लाडकी बहिण योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. दरम्यान, योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना केवायसी करण्यासाठी शेवटचे आठ दिवस बाकी राहिले आहे. केवायसी न करणाऱ्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणे बंद होण्याची शक्यता आहे..लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. जर केवायसी केली नाही तर त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.केवायसी करण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यानंतर देखील अनेक लाभार्थी महिलांची केवायसी झालेली नाही. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेत केवायसी करताना अनेक महिलांनी काही चुका केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा लाभ बंद झाला आहे. प्रश्न व्यवस्थित कळला नसल्याने त्यांनी चुकीची उत्तरे दिली आहेत. आता या महिलांना चूक सुधारण्याची संधी देण्यात आली आहे..३० एप्रिलपर्यंत मुदतलाडकी बहीण योजनेत आता ३० एप्रिलपर्यंत केवायसीमध्ये दुरुस्ती करता येणार आहे. दुरुस्ती केल्यानंतर या महिलांचा लाभ पुन्हा एकदा सुरू केला जाणार आहे. लाडकी बहीण योजनेत आता केवायसीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी शेवटचा एक आठवडा उरला आहे. त्याआधी महिलांना केवायसी पूर्ण करायची आहे.