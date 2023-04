By

Jalgaon News : पाचोरा - भडगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या १८ जागांसाठीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत १६८ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने आता ५९ उमेदवार रिंगणात आहेत. (Pachora Market Committee Election 168 candidate withdrew now 59 candidates are in election jalgaon news)

बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी एकूण २३४ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी तीन अर्ज अवैध ठरल्याने २३१ उमेदवारी अर्ज होते. दरम्यान, आज (ता. २०) उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याच्या अंतिम मुदतीत सोसायटी मतदारसंघातील सर्वसाधारण जागेसाठी ७६ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने २३ उमेदवार रिंगणात आहेत.

महिला राखीवच्या २ जागांसाठी ८ जणांनी माघार घेतल्याने ६ उमेदवार, भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या १ जागेसाठी १६ जणांनी माघार घेतल्याने ३ उमेदवार, इतर मागासवर्ग राखीवसाठी १६ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने ४ उमेदवार रिंगणात आहेत.

ग्रामपंचायतीच्या सर्वसाधारणसाठी २७ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने ६ उमेदवार रिंगणात आहेत. अनुसूचित जाती जमातीच्या ११ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने ३ उमेदवार रिंगणात आहेत.

आर्थिक दुर्बल घटकाच्या ७ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने ३ उमेदवार रिंगणात आहेत. व्यापारी मतदार संघाच्या २ जागांसाठी ११ उमेदवारांनी माघार घेतल्याने ८ उमेदवार रिंगणात असून हमाल मापाडीच्या १जागेसाठी १ उमेदवाराने माघार घेतल्याने ३ उमेदवार रिंगणात आहेत. एकूण १६८ उमेदवारांनी माघार घेतली असून, ५९ उमेदवार आता रिंगणात आहेत.