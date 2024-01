Jalgaon Crime News : जमावाच्या हल्ल्यात सहाय्यक निरीक्षकांसह पोलिसपाटील जखमी; किरकोळ कारणावरून 2 गटात वाद

Jalgaon Crime News : विखरण (ता.एरंडोल) येथे कांद्याच्या गोण्यांवरून दोन गटात झालेले वाद मिटविण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांवर जमावाने हल्ला केल्यामुळे सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांसह पोलिसपाटील जखमी झाले.

या वेळी एका गटाच्या युवकांनी पोलिसांच्या वाहनाची तोडफोड करून गावात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. (policeman along with an assistant inspector were injured in mob attack jalgaon crime news)