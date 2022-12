By

धानोरा : येथील प्रताप महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेत असलेली प्रियंका मधुकर महाजन हिची नुकतीच भारतीय नौदलात निवड झाली आहे. सध्या ती उडिसा येथील भारतीय नौदलात प्रशिक्षण घेण्यासाठी रवाना झाली आहे. प्रियंका ही अमळनेरसह खानदेशातून नौसेनेत नेत्रदीपक यश संपादन करणारी पहिलीच मुलगी असल्याने त्याबद्दल तिचे विशेष कौतुक केले जात आहे. (Priyanka from Amalner Selection of in Indian Navy Jalgaon Sports News)

प्रियंकाचे प्राथमिक शिक्षण अमळनेर येथील सानेगुरुजी शाळेत झाले असून, प्रताप महाविद्यालयात उच्चशिक्षण पूर्ण करीत आहे. प्रियंका डॉक्टर, इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून होती. परंतु नियतीला हे मान्य नव्हते की काय म्हणून कोरोना काळात तिच्या वडिलांचे हृदयविकाराने निधन झाले. त्यामुळे तिच्या कुटुंबावर मोठे दुःख कोसळले. प्रियंकाच्या घरातील परिस्थिती गरिबीची होती. त्यामुळे घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने कुटुंबावर आभाळ कोसळल्यागत स्थिती निर्माण झाली होती. या दुःखातून हळूहळू सावरत तिच्या आईने आपल्या मुलांचे शिक्षण पूर्ण व्हावे, यासाठी स्वतः मोलमजुरी करून मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवले.

सोबतच प्रियंकाने देखील आईला हातभार मिळावा म्हणून अमळनेर शहरातच क्लासेस घेण्यास सुरवात केली. प्रियंकाला तिचे धानोरा (ता. चोपडा) येथील मामा नरेंद्र व संजय महाजन यांची मोलाची साथ मिळाली असल्याचे तिने ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

प्रियंका ही माळी समाजातून नौदलात दाखल झालेली पहिलीच कन्या असल्याने आज समाजात तिने एक आदर्श निर्माण केला आहे. तिच्या या उतुंग यशाबद्दल तिचे धानोरा (ता. चोपडा) येथील क्षत्रिय काच माळी समाजाचे सचिव किशोर राजकुळे, माधवराव महाराज, संजय महाजन, नरेंद्र महाजन, संजय महाजन, प्रशांत महाजन यांनी अभिनंदन केले.

स्वप्न अपूर्ण, इच्छा पूर्ण

प्रियंकाचे डॉक्टर, इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न तिने तिच्या वडिलांना बोलून दाखवले होते. परंतु हे स्वप्न साकार होऊ शकले नसल्याची खंत आजही तिला आहे. परंतु तिच्या आईने हट्ट धरला की तू आता नौदलाचा परीक्षा फॉर्म भरावा व उत्तीर्ण होऊन देशसेवा करावी. प्रियंकाने क्षणाचाही विलंब न करता आईची इच्छा म्हणून नौदलाची तयारी सुरू केली आणि आईची इच्छा पूर्ण करून संपूर्ण खानदेशातून तिची निवड नौदलात झाली.

