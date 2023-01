By

जळगाव : रेल्वेने भुसावळ विभागात अचानक मेगा ड्राईव्ह राबविला. त्यात प्रमुख १६ स्थानकांवर तपासणी करण्यात आली. अनेक बाबीत अनियमितता आढळल्याने एकूण ११ लाख ९८ हजार ३०० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. एकूण २११ ठिकाणी अनियमितता आढळल्या होत्या.

भुसावळ रेल्वेस्थानकावर ३० प्रकरणांत अनियमितता आढळली. त्यात एक लाख ७२ हजारांचा दंड वसूल केला. अकोला रेल्वेस्थानकावर २७ प्रकरणांत पाच लाख ३७ हजार. तर मनमाडला ५० प्रकरणांत एक लाख २२ हजारांचा दंड वसूल केला. (Railways conducted a Mega Drive of inspection and collected a fine of 12 lakhs Jalgaon News)

हेही वाचा: Crime News : मोबाईलवर फिल्म दाखवण्याच्या बहाण्यानं सात वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार; आधी टेरेसवर नेलं अन् तिथं..

अकोला, भुसावळ, मनमाड रेल्वेस्थानकांवर खानपानाचे स्टॉलवर कामगार कर्मचाऱ्यांचा गणवेश, वैद्यकीय तपासणी, एफएसएसएआय अन्न प्राधिकरणाचे पत्र, मंजूर वस्तू विक्री, वस्तूंची निर्मिती/कालबाह्यता तारीख, स्वच्छता आणि प्रवाशांकडून जादा दर आकारणे याबाबी तपासण्यात आल्या. त्यात सात लाख ८३ हजारांचा दंड वसूल केला.

कंत्राटदाराद्वारे पार्सल हाताळणी क्रियाकलाप विभागात कर्मचारी गणवेश, ओळखपत्र,पार्सलची ओव्हर कॅरेज, ग्राहकांकडून कंत्राटदाराकडून बेकायदेशीर आकारणी करताना १६ प्रकरणे आढळली. त्यात ४८ हजार ५० रुपयांचा दंड वसूल केला.

बाईक पॅकिंग क्रियाकलाप करारात कंत्राटदाराकडून प्रवाशांकडून जादा भाडे वसूल करणे, कर्मचारी ओळखपत्र, पोलिस पडताळणी प्रमाणपत्र तपासणी झाली. त्यात एकूण आठ अनियमितता आढळल्या. त्यांच्याकडून ३० हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

हेही वाचा: Nashik Crime News : अन्नदानाच्या बहाण्याने मंडप डेकोरेटरला गंडविले! भांडी घेऊन संशयित पसार

‘पैसे द्या आणि शौचालये वापरा’ योजनेत प्रवाशांकडून शुल्क आकारण्यासाठी योग्य दर बोर्ड, ओव्हरचार्जिंग, स्वच्छतेची तपासणी करण्यात आली. त्यात नऊ ठिकाणी अनियमितता आढळली. संबंधितांकडून ३३ हजार ६५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

स्टेशन स्वच्छतेचे करारांतर्गत कर्मचारी गणवेश, पोलिस पडताळणी, साफसफाईसाठी ब्रँडेड वस्तूंचा वापर, साफसफाईसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर, स्वच्छतेची पातळी तपासण्यात आली.

एकूण २१ ठिकाणी अनियमितता आढळली. संबंधितांना ५० हजार ४५० दंड वसूल करण्यात आला. पार्किंग करारांतर्गत प्रवाशांकडून शुल्क आकारण्यासाठी योग्य दर मंडळाची उपलब्धता, जास्त चार्जिंग, कूपनवर तारीख आणि वेळ, कर्मचारी ओळखपत्र, पोलिस पडताळणी करण्यात आली. त्यात २८ ठिकाणी त्रुटी आढळल्या. संबंधितांकडून एक लाख चार हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला.

हेही वाचा: Jalgaon News : अबब ! जात प्रमाणित करण्यासाठी 10 लाखांची लाच