Jalgaon Crime : राजकारणी तरुणीशी प्रेमविवाह केल्याचा राग अनावर; घरात घुसून मारहाण

Jalgaon News : सावखेडा (ता. रावेर) येथील एका तरुणाने जळगाव येथील एका राजकारणी नातेसंबंध असलेल्या तरुणीशी प्रेमविवाह करून तिला आपल्या घरी आणले. (Relatives of girl broke into house of love married young man and beat up his family jalgaon crime news)

परंतु याचा राग आलेल्या मुलीच्या नातेवाइकांनी थेट सावखेडा गावी जाऊन प्रेमविवाह केलेल्या तरुणाच्या घरात घुसून तरुण, त्याचे आई, वडील व नातेवाईक यांना मारहाण केली. या प्रकरणी सावदा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत फिर्यादी २६ वर्षीय तरुणाने दिलेल्या तक्रारीनुसार सावखेडा येथील तरुणासह संबंधित तरुणीने मर्जीने बऱ्हाणपूर येथील न्यायालयात नोटरी पद्धतीने गायत्री संस्कार ट्रस्ट, रेणुकानगर बऱ्हाणपूर येथे नोंदणीकृत विवाह केला.

याचा तरुणीच्या नातेवाइकांना राग आल्याने सुमारे २० ते ४० तरुणांनी चारचाकी वाहन व इतर मोटारसायकलवर येऊन त्यांनी घरात घुसून लोखंडी रॉडने घरातील साहित्याची नासधूस केली.

तसेच तरुणाच्या आई, वडिलांना रॉडने मारत असताना तरुणाच्या भावाने त्यांना आडवले असता त्याच्या तोंडावर व डाव्या हाताच्या पंजास दुखापत केली. ओढाताणीत तरुणाच्या आईच्या गळ्यातील सोन्याचे पोत तोडून नुकसान केले.

काहींनी तरुणासह आजीला लोखंडी रॉडने वार केले. तसेच विवाहित तरुणीची इच्छा नसताना तिला बळजबरीने घरातून ओढून तिला कारमध्ये जळगाव येथे घेऊन गेले. या प्रकरणी पाच ते सहा प्रमुख संशयितांसह २० ते २५ जणांविरुद्ध सावदा पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.