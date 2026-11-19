जळगाव - सोने आणि चांदीच्या भावात मागील पंधरा दिवसांपासून सातत्याने घसरण सुरू आहे. ही घसरण आजही कायम राहिली. मागील पंधरवाड्यात, म्हणजे दिवाळीनंतर मोठी घसरण झाल्याचे दिसून आले आहे. यात आजच्या भावाचा विचार केल्यास दिवाळीनंतर सोने तब्बल १२ हजार तर चांदी २५ हजार रूपयांनी खाली आली आहे. हे भाव आणखी कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..या आठवड्याच्या सुरवातीपासून सोने व चांदीचे भाव मोठ्या फरकाने कमी होत आहेत. सातत्याने होत असलेली घसरण आज कायम राहिली. मागील चार दिवसांतच सोने साडेचार हजार रुपये तर चांदी आठ हजार रुपयांनी कमी झाली आहे. अर्थात, लग्नसराईच्या तोंडावर कमी झालेले भाव खरेदीदारांना दिलासादायक आहेत. बुधवारी (ता.१८) सोन्याचा भाव एक लाख ३२ हजार रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) होता. यात आज एक हजार ५०० रुपयांची घसरण होऊन सोने एक लाख ३० हजार ५०० रुपयांवर आले आहे. तर, चांदीचा भाव चार हजार रुपयांनी कमी होऊन चांदी एक लाख ६९ हजार (प्रतिकिलो विनाजीएसटी) रुपयांवरून एक लाख ६५ हजार रुपयांवर आली आहे..डॉलरची मजबुती आणि बाँडवरील परतावा वाढल्याने सोन्याचे भाव कमी होत आहेत. यामुळे मागील काही दिवसांपासून सोने-चांदीचे भावात रोज घसरण होत आहे. दिवाळीनंतर ही घसरण अधिक राहिली आहे.- सागर भंगाळे, सराफ व्यावसायिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.