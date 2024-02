Amalner Marathi Sahitya Sammelan : संवादाचे प्रदेश खुले करणे हे आंतरभारतीचे काम : अमर हबीब

Amalner Marathi Sahitya Sammelan : जेव्हा वाणी मूक होते तेव्हा संवादाचे प्रदेश खुले करणे, ह्रदय जोडणे आणि माणसाला माणसापासून विभक्त करणाऱ्या भिंती पाडणे हे आंतरभारतीचे काम आहे, असे विवेचन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अमर हबीब यांनी केले. ते ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात खानदेशकन्या बहिणाबाई चौधरी व्यासपीठावर ‘आंतरभारती काल, आज, उद्या’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात बोलत होते. अध्यक्षस्थानी डॉ. सुभाष किन्होळकर होते.

हबीब (अंबाजोगाई) म्हणाले की, आतापर्यंत वर्गीय व जातीय शोषणाचे संदर्भ दिले जातात ते झूठ आहेत. कुठल्याही जाती-धर्मात सर्जक असणाऱ्या स्त्रीचे व शेतकऱ्यांचेच अधिक शोषण झाले आहे.