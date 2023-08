Jalgaon Crime: भुसावळलगत सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश; 3 महिला ताब्यात, दोघांविरुद्ध गुन्हा

Jalgaon Crime : शहरापासून सात ते आठ किलोमीटर अंतरावरील कुऱ्हा पानाचे शिवारातील असलेल्या राजवाडा हॉटेलवर पोलिसांनी छापा टाकून देहविक्री करणाऱ्या तीन महिलांना ताब्यात घेतले आहे.

हॉटेल व्यवस्थापक व मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या हॉटेलमध्ये वेश्‍या व्यवसाय सुरू असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे रविवारी (ता. १३) ही कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश झाल्याने खळबळ उडाली आहे. (Sex racket busted near bhusawal 3 women in custody crime against two Jalgaon Crime)

उपविभागीय पोलिस अधिकारी कृष्णात पिंगळे यांना याबाबत गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्या आधारे परीविक्षाधीन पोलिस उपअधीक्षक सतीश कुलकर्णी, शहर वाहतूक शाखेच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रूपाली चव्हाण, सहाय्यक फौजदार प्रदीप पाटील, पोलिस कर्मचारी अनिल झुंजारराव यांचे पथक घटनास्थळी पोहोचून काही अंतरावर सापळा रचून होते.

वरिष्ठांचे आदेश मिळताच तालुक्यातील कुऱ्हा पानाचे शिवारातील राजवाडा हॉटेल व लॉजिंगवर रविवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास छापा टाकण्यात आला.

या हॉटेलचा व्यवस्थापक व मालक पीडित महिलांना पैशांचे प्रलोभन दाखवून देह व्यापार करण्यास प्रवृत्त करीत असल्याचे समोर आले आहे. तो राजवाडा हॉटेलमध्ये वेश्‍या व्यवसाय चालवीत होता.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दरम्यान, छाप्यात तीन महिलांना ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले, की हॉटेल चालक व व्यवस्थापक पंडित बळिराम टोंगळे (वय ५६, रा. कुऱ्हा पानाचे), तसेच मालक संभाजी एकनाथ पाटील (४५, रा. जामनेर) या संशयितांविरुद्ध तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. एम. राजकुमार, अप्पर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलिस अधिकारी पिंगळे, परीविक्षाधीन पोलिस उपअधीक्षक कुलकर्णी, शहर वाहतूक शाखेच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चव्हाण, सहाय्यक फौजदार पाटील, पोलिस कर्मचारी झुंजारराव यांनी केली.