Devgiri Short Film Fest : ‘देशकरी’ तिसऱ्या देवगिरी शॉर्ट फिल्म ची उत्कृष्ट फिल्म

जळगाव : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ आणि विवेकानंद प्रतिष्ठान संस्थेचे खाशाबा वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय तर्फे तिसरा देवगिरी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार सोहळा मोठ्या दिमाखात छत्रपती संभाजीराजे नाट्यगृह येथे पार पडला.

या फेस्टिवलसाठी १०९ शॉर्टफिल्म आल्या, त्यातील विशेष ६२ शॉर्टफिल्म दाखवण्यात आलेत.