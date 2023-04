Jalgaon News : आमचा पाठिंबा गृहीत धरू नये : खलाणे

By

Jalgaon News : महाविकास आघाडीच्या शेतकरी विकास पॅनलने काँग्रेस पक्षाला उमेदवारी न दिल्याने आमचा पाठिंबा गृहीत धरू नये असे, प्रदेश काँग्रेसचे ओबीसी उपाध्यक्ष अशोक खलाणे यांनी 'सकाळ'ला सांगितले. (State Congress OBC Vice President Ashok Khalane statement about not take support granted jalgaon news)

महाविकास आघाडी राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) हे तीन पक्ष मिळून आहे, मात्र आजपर्यंत बाजार समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात दोन, तीन बैठका झाल्या, मेळावा झाला. बैठकांमध्ये सर्वपक्षीय पॅनल बनवू असे ठरले असताना पॅनल बनविताना आमच्या पक्षाला उमेदवारी देण्यात आली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे स्वयंघोषित पॅनल असून, दोन्ही पॅनलने हेतूपूरस्कर काँग्रेसला टाळले तरी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडीच्या पॅनलला सहकार्य करू नये. आमच्या प्रतिनिधीने खलाणे यांच्या भूमिकेसंदर्भात पक्षाचे तालुकाध्यक्ष अनिल निकम यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.