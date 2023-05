Jalgaon Accident News : चालत्या रेल्वेतून उतरताना चाळीसगावला शिक्षकाचा मृत्यू

Jalagaon News : आई-वडिल हरिद्वार येथे यात्रेसाठी जात असल्याने त्यांना रेल्वे स्थानकावर पोहचवून रेल्वेमध्ये बसवून त्याच रेल्वेच्या डब्यातून उतरताना गाडीचा वेग वाढल्याने नियंत्रण सुटून रेल्वेखाली आल्याने शिक्षकाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना चाळीसगाव रेल्वे स्थानकावर गुरुवारी (ता. २५) पहाटे सव्वापाचच्या सुमारास घडली. (teacher died in Chalisgaon while getting off moving train jalgaon accident news)

मूळचे माळशेवगे (ता. चाळीसगाव) रहिवासी असलेले योगेश गंभीरराव सूर्यवंशी (वय ४१) चिंचगव्हाण (ता. चाळीसगाव) येथील माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक आहेत. ते आपल्या आईवडील व कुटुंबासह चाळीसगाव शहरातील भडगाव रोडवरील विवेकानंद कॉलनी, बाप्पा पॉंईट परिसरात वास्तव्यास आहेत.

त्यांचे आई-वडील हरीद्वार येथे यात्रेसाठी जात असल्याने गुरुवारी (ता. २५) पहाटे पाचच्या सुमारास त्यांना सोडण्यासाठी योगेश सूर्यवंशी हे रेल्वे स्थानकावर आले होते. आई वडिलांना पहाटेच्या दादर-अमृतसर एक्सप्रेसमध्ये त्यांनी बसवले.

मात्र, त्याचवेळी गाडी सुरू झाल्याने योगेश पाटील हे घाईत रेल्वेतून उतरताना गाडीकडे ओढल्या गेल्याने रेल्वेखाली सापडून त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना प्लॅटफार्मवरील इतर प्रवाशांचा लक्षात येताच, त्यांनी धाव घेतली. मात्र, काहीही उपयोग झाला नाही.

रेल्वे पोलिसांनी त्यांचा मृतदेह ग्रामीण रूग्णालयात नेला. याप्रकरणी चाळीसगाव रेल्वे पोलिसांत अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून तपास हवालदार जंजाळकर तपास करीत आहेत. योगेश सूर्यवंशी हे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य धर्मा वाघ यांचे जावई होत.