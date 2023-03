Jalgaon News : सर्व शाळांची 1 एप्रिलपासून वेळ बदलणार : जिल्हाधिकारी मित्तल; जाणून घ्या नवीन वेळ

जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी (प्राथमिक व माध्यमिक) शाळांची (School) वेळ १ एप्रिलपासून सकाळी सात ते दुपारी एक अशी राहणार आहे. (timing of government and private primary and secondary schools will be from 7 am to 1 pm from April 1 jalgaon news)

तसे आदेश जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी सोमवारी (ता. २७) काढले आहेत. उष्माघात उपाययोजनांतर्गत शाळांच्या वेळेत हा बदल करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी दिली.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी उष्माघात उपाययोजनासाठी स्थानिक स्तरावर करावयाच्या नियोजनाविषयी सूचना दिल्या आहेत. त्यात जळगाव जिल्हा उष्माघात प्रवण असल्याने व ही बाब आपत्ती या सदरात येत असल्याने यापूर्वीच विविध उपाययोजना सूचविण्यात आल्या आहेत.

त्यात आता शाळांच्या वेळेतही बदल करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी (प्राथमिक व माध्यमिक) शाळांच्या वेळेत १ एप्रिलपासून सकाळी ७ ते दुपारी १ असा बदल करण्यात आला आहे, तसेच उष्माघाताची तीव्रता लक्षात घेऊन संबंधितांनी तत्काळ कार्यवाही करावी, हे सर्व शाळांना बंधनकारक आहेत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटले आहे.