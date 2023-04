Jalgaon Unseasonal Rain : जिल्ह्यात या तारखेदरम्यान पावसाचा इशारा

By

Jalgaon News : शहरासह जिल्ह्यात काही ठिकाणी २६ ते २८ एप्रिलदरम्यान अवकाळी पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. (unseasonal Rain warning in district from 26 to 28 april jalgaon news)

यंदा तापमानाची तीव्रता अधिक असल्याने अरबी समुद्रात पाण्याची वाफ होऊन ढग तयार होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याने अवकाळी पाऊस पडण्याचे प्रमाण गेल्या महिन्यापासून वाढल्याची माहिती हवामान अभ्यासक नीलेश गोरे यांनी दिली.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

२६ ते २८ एप्रिलदरम्यान ढगाळ वातावरण राहील. त्यात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडेल. काही ठिकाणी किरकोळ पाऊस पडेल, तर काही ठिकाणी पडणार नाही, असे चित्र असेल.