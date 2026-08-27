जळगाव

Jalgaon Crime : पिंप्राळा हुडकोत प्रेमसंबंधाच्या रागातून तरुणावर चॉपरने हल्ला; दोन संशयितांना अटक

जुन्या प्रेमसंबंधाच्या वादातून २८वर्षीय तरुणावर चॉपरने प्राणघातक हल्ला करण्यात आला.
Crime

Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव - येथील पिंप्राळा हुडको भागातील संविधान चौकात जुन्या प्रेमसंबंधाच्या वादातून २८वर्षीय तरुणावर चॉपरने प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. याप्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करीत दोन्ही संशयितांना अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
crime
attack
Arrested
Dispute
Young Man
violent love affairs
Marathi News Esakal
www.esakal.com