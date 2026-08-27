Jalgaon Crime : पिंप्राळा हुडकोत प्रेमसंबंधाच्या रागातून तरुणावर चॉपरने हल्ला; दोन संशयितांना अटक

जळगाव - येथील पिंप्राळा हुडको भागातील संविधान चौकात जुन्या प्रेमसंबंधाच्या वादातून २८वर्षीय तरुणावर चॉपरने प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. याप्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करीत दोन्ही संशयितांना अटक केली आहे..पिंप्राळा हुडकोतील संविधान चौकात सोमवारी(ता.२४) भंगार व्यावसायिक शेख रईस नुरमोहम्मद शेख हा उभा होता. याच वेळेस परिसरातील रहिवासी सुमित संजू शेजवळ (रा. पिंप्राळा हुडको) हा त्याच्या एका साथीदारासोबत तेथे आला. साधारण एक वर्षापूर्वीच्या प्रेमसंबधाच्या वादातून रईस याच्यावर सुमीत व त्याच्या साथीदाराने शिवीगाळ करीत चॉपरने हल्ला चढविला..जखमी रईसच्या तक्रारीवरून सुमीत शेजवळ व त्याच्या साथीदाराला पोलिसांनी तातडीने अटक केली. दाखल गुन्ह्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून जखमीची भेट घेत माहिती जाणून घेतली. गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन रणशिवरे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.