Jalgaon Accident News : ॲपेरिक्षाच्या धडकेत एकुलता भाऊ ठार; तीन बहिणींच्या राखीचा धागा तुटला...

Jalgaon Accident News : कानळदा गावाजवळ शुक्रवारी (ता. ७) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास दुचाकीला मालवाहू ॲपेरिक्षाने समोरून जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीवरील तरुण ठार झाला.

कपिल अशोक सपकाळे (वय २४, रा. कठोरा, ता. जि. जळगाव) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तीन बहिणींचा एकुलता भाऊ ठार झाल्याने कुटुंबीयांसह नातेवाइकांनी आक्रोश केला. (youth died in ape rickshaw accident with two wheeler)

कठोरा (ता. जळगाव) येथे कपिल सपकाळे आईवडिलांसमवेत वास्तव्याला होता. जळगाव शहरात खासगी नोकरी करून तो कुटुंबाचा उदनिर्वाह करीत होता. नेहमीप्रमाणे शुक्रवारी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास कपिल दुचाकी (एमएच १९, एजे ६२८४)वरून कानळदामार्गे कठोरा येथे जाण्यासाठी निघाला. कानळदा गावाजवळ एका अज्ञात मालवाहू ॲपेरिक्षा (एमएच १९, एस ७९००)ने समोरून त्याच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली.

या धडकेत कपिल जागीच ठार झाला. घटनेनंतर ग्रामस्थांनी तालुका पोलिसांना घटना कळवली व रुग्णवाहिकेतून तरुणाचा मृतदेह जिल्‍हा रुग्णालयात हलविला. तरुणाच्या खिश्‍यातील कागदपत्रांवरून त्याची ओळख पटली.

पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मालवाहू रिक्षा ताब्यात घेतली आहे. याप्रकरणी रात्री उशीरा तालुका पोलिस ठाण्यात रिक्षाचालकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. दुर्धर आजाराने ग्रस्त वडील, वयोवृद्ध आई आणि विवाहित तीन बहिणी, असा परिवार आहे. तीन बहिणींचा एकुलता एक भाऊ गेल्याने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, वडिलांच्या आजारपणामुळे कपिलवर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी होती. तो बहिणींचा लाडका होता. अवघ्या एक महिन्यावर रक्षाबंधनाचा सण असताना, कपिलचा दुदैवी मृत्यू झाल्याने तिघा बहिणींचा हदय पिटवटून टाकणारा आक्रोश पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले होते.