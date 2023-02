Jalgaon Fraud Crime : बिझनेस लोनच्या नावे 24 लाखांत गंडविले

जळगाव : बिजनेस लोनच्या नावाखाली शहरातील तरुणाची २४ लाखांत फसवणूक (Fraud) करणाऱ्या संशयित पूजा चौहान (रा. मीरा रोड, पूर्व भाईंदर जि. ठाणे) हिला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मदतीने सायबर पोलिसांनी चार दिवसांत अटक केली. ( youth was cheated of 24 lakhs In name of business loan jalgaon fraud crime news)

तिच्याकडून १६ लाख ६० हजारांची रोकड व तिच्या बँक खात्यातील दोन लाख, असे एकूण १८ लाख ६९ हजार रुपये हस्तगत करण्यात आले.

बँकेतून बोलत असल्याचे सांगत तुम्हाला ६० लाख रुपयांचे ऑनलाईन कार व बिजनेस लोन मंजूर करून देतो, असे सांगत तरुणाकडून ऑनलाईन जीएसटी टॅक्स, डॉक्युमेंट व आरटीआर आणि प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली पूजा सुनील चौहान व महेश चव्हाण (रा. नाशिक) यांनी २४ लाख रुपये ऑनलाईन ट्रान्सफर करून घेतले.

याबाबत सायबर पोलिस ठाण्यात १४ फेब्रुवारीला फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्याचा तपास तांत्रिक विश्लेषण करीत असताना पथक मीरा भाईंदर येथे रवाना केले. या पथकाने शनिवारी (ता. १८) मीरा भाईंदर येथून पूजा चौहान हिला ताब्यात घेतले.

तिची कसून चौकशी केली असता, तिच्याकडून १६ लाख ६० हजार रुपयांची रोकड जप्त केली व तिच्या बँक खात्यातील दोन लाख ९ हजार रुपये गोठविण्यात आले.

सायबर पोलिसांनी तपास चक्रे फिरवत अवघ्या चार दिवसांत या गुन्ह्याचा छडा लावला. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, अपर अधीक्षक चंद्रकांत गवळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली लिलाधर कानडे यांच्यासह उपनिरीक्षक दिगंबर थोरात, राजेश चौधरी, ईश्वर पाटील, स्वाती पाटील, दिलीप चिंचोले, गौरव पाटील यांनी केली.