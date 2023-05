Jalgaon Crime : तरुणाच्या डोक्यात हाणला दगड

Jalgaon News : तालुक्यातील रामदेववाडी येथे पैशांवरून एका तरुणाला दगडाने मारहाण करून जखमी करण्यात आले. रामदेववाडी येथे शिवाजी प्रताप राठोड (वय २९) परिवारासह वास्तव्याला आहे. (youth was injured by being pelted with stone jalgaon crime news)

रविवारी (ता. ७) पैसे खर्च करण्यावरून शिवाजी राठोड याला गावातील बबलू इंदल राठोड, ईश्वर इंदल राठोड आणि अनुसया इंदल राठोड या तिघांनी शिवीगाळ करून मारहाण केली. बबलू राठोड याने हातातील दगड शिवाजी राठोड याला मारून फेकल्याने डोक्याला दुखापत झाली.

जखमी शिवाजी राठोड याला जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले आहे. याबाबत सोमवारी (ता. ८) सकाळी अकराला एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात मारहाण करणाऱ्या तिघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस कर्मचारी स्वप्नील पाटील तपास करीत आहे.