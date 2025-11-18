कोकण

World Record Ceremony:'अभय पुरोहित साठीनंतरही कलारसातून घेतात आनंद'; पुण्यात ११११ शंखवादकांच्या विश्वविक्रमी सोहळ्यात सहभाग; जिद्दीचे कौतुक

Aging Gracefully Through Art: अभिनय, गायन, वादन अशा विविध कला आज ते वयाच्या साठीनंतरही मोठ्या चिकाटीने जोपासत आहेत. सध्या ते ६९ वर्षांचे आहेत. या वयात त्यांनी गेल्या महिन्यात पुणे येथे झालेल्या विश्वविक्रमी शंखवादन कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता.
Abhay Purohit participating with pride in Pune’s world record ceremony of 1,111 conch blowers.

Abhay Purohit participating with pride in Pune’s world record ceremony of 1,111 conch blowers.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमेश्वर: आवड असेल तर सवडही मिळते आणि त्यातून आनंदही घेता येतो. फक्त ती आवड किंवा छंद जोपसण्याची मनामध्ये जिद्द असली पाहिजे. देवरूख खालची आळीतील अभय पुरोहित यांच्याबाबतीत असेच काहीसे म्हणावे लागेल. अभिनय, गायन, वादन अशा विविध कला आज ते वयाच्या साठीनंतरही मोठ्या चिकाटीने जोपासत आहेत. सध्या ते ६९ वर्षांचे आहेत. या वयात त्यांनी गेल्या महिन्यात पुणे येथे झालेल्या विश्वविक्रमी शंखवादन कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता.

Loading content, please wait...
pune
artist
district
world record
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com