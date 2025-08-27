कोकण

Ganesh festival: नर्मदेच्या प्रवाळातून साकारलेले प्राचीन 'सिद्धिविनायक'; कोतापूरमध्ये मंदिर, नवसाला पावणारा अशी अख्यायिका, बडोद्याच्या राजदरबाराशी नाते

Siddhivinayak of Kotapur: बडोदा संस्थानचे संस्थानिक महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्या दरबारी मुनीमजी असलेले गोपाळराव रामराम जांभेकर उर्फ महिराळ यांनी धोपेश्वर येथील हरी केशव पळसुलेदेसाई यांच्या सांगण्यावरून ही श्रीदेव गणपतीची मूर्ती प्रतिष्ठापित केली आहे.
-राजेंद्र बाईत

राजापूर : कोकणच्या शेकडो वर्षांच्या गणेशोत्सवाच्या परंपरेचा वारसा राजापूर तालुक्याला लाभला आहे. तालुक्यातील कोतापूर येथील श्रीदेव सिद्धिविनायक मंदिरामध्ये गुजरात येथून वाहणाऱ्या नर्मदा नदीच्या प्रवाळापासून बनवण्यात आलेली उजव्या सोंडेची वैशिष्ट्यपूर्ण गणेशमूर्ती तब्बल सव्वादोनशे (शके १७८५) वर्षांहून अधिक वर्षांपूर्वी प्रतिष्ठापित करण्यात आली आहे.

