रत्नागिरी : पहिल्यांदा माझ्या कोकणातील जनतेला आणि इथल्या उद्योगांना पाणी पुरू द्या. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तिन्ही जिल्ह्यांचे हित महत्त्वाचे आहे. आधी कोकण पाण्यासाठी समृद्ध झाले पाहिजे मगच कोयनेचे अवजल मुंबईला देण्याचा निर्णय घ्यावा. कोकणच्या हक्कासाठी वेळप्रसंगी संघर्ष करावा लागला किंवा रस्त्यावर उतरावे लागले तरी उतरू, असा इशारा महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांनी घरचा आहेर दिला आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.जिल्हा परिषद येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. केंद्रे म्हणाल्या, शासनाची भूमिका पूर्णपणे चुकीची आहे, असे मी म्हणणार नाही; परंतु कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कोकणातील जनतेची तहान भागवणे गरजेचे आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकणातील तिन्ही जिल्ह्यांतील नागरिक, शेती, स्थानिक व्यवसाय आणि मोठे उद्योग, हे या पाण्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे आधी कोकण पाण्याच्याबाबतीत समृद्ध झाले पाहिजे त्यानंतरच शासनाने पुढील निर्णय घ्यावा. .कोकणातील अनेक भागांत उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवते तसेच औद्योगिक विकासासाठीही पाण्याची मोठी गरज आहे. अशा परिस्थितीत कोयनेचे पाणी मुंबईला नेणे कोकणवासियांवर अन्याय करणारे ठरेल. कोकणच्या हक्काचे पाणी आधी कोकणलाच मिळाले पाहिजे यासाठी वेळ पडल्यास संघर्ष करावा लागला तरी आम्ही मागे हटणार नाही, असा थेट इशारा त्यांनी केंद्रे यांनी दिला. सध्या कोयनेचे पाणी मुंबईला वळवण्याच्या या प्रकल्पाला आमचा ठाम विरोध असल्याचे स्पष्ट करत केंद्रे यांनी स्थानिक जनभावनेला वाचा फोडली..सर्वच स्तरातून विरोध दरम्यान, या विषयाबाबत आमदार शेखर निकम, माजी सभापती शौकत मुकादम यांनीही विरोधाची भूमिका मांडली आहे. कोकणातील जिल्ह्यातील नागरिकांची तहान भागवल्याशिवाय कोयनेचे पाणी मुंबईत नेऊ देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.त्यामुळे महायुतीतील शिवसेना, भाजप पक्षातीलच आमदार, पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला असून नागरिकांचाही याला विरोध होत आहे. त्यामुळे भाजप, शिवसेनाप्रणित सरकारला याबाबत पुन्हा एकदा विचार करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.