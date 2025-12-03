Shivsena Vs BJP : भाजप युवा नेत्याच्या अंगरक्षकाने शिंदेसेनेच्या कार्यकर्त्याच्या अंगावर घातली गाडी, दोन्ही गट पोलिस ठाण्यातच अगांवर गेले धावून

Sawantwadi Police Station : सावंतवाडी येथे पालिकेसाठी झालेल्या मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यात भाजप-शिंदे शिवसेना यांच्यात वादावादी आणि हमरीतुमरी झाली. सायंकाळी भाजप युवा नेते विशाल परब यांच्या खासगी अंगरक्षकाने मोटार शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याच्या अंगावर घातल्याच्या आरोपावरून येथील वनविभागाच्या कार्यालयासमोर वादाला सुरुवात झाली. शिवसेनेच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी संबंधित अंगरक्षकासह मोटार रोखून धरत पोलिसांच्या ताब्यात दिली. यानंतर दोन्ही गट पोलिस ठाण्यात आमने-सामने आल्याने काहीकाळ तणाव निर्माण झाला..पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शहरात सर्वत्र शांततेत मतदान सुरू असताना प्रभाग सातमध्ये सुरुवातीला पैसे वाटपाच्या आरोपावरून धक्काबुक्की आणि वादावादी झाली होती. त्यानंतर सायंकाळी पुन्हा प्रभाग क्रमांक नऊमध्ये वाद झाला. वनविभाग कार्यालयासमोर शिंदे शिवसेनेचे कार्यकर्ते बुथवर उभे असताना पोलिस ठाण्याच्या मार्गावरून विशाल परब यांचा खासगी अंगरक्षक मोटार घेऊन तेथे आला. ही मोटार समोर मोटारसायकलवर असलेल्या शिंदे शिवसेनेचे कार्यकर्ते ज्ञानेश पाटकर यांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला.मोटार दुचाकीला घासून गेली. यामध्ये सुदैवाने तो कार्यकर्ता बचावला..या प्रकारानंतर तेथे उपस्थित शिंदे शिवसेनेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांनी तत्काळ त्या मोटारीसह चालक असलेल्या अंगरक्षकाला घेरले. त्यात विशाल परब यांच्या पोलिस सुरक्षेमधील एक पोलिस कर्मचारीही होते. त्यामुळे शिंदे शिवसेनेचे कार्यकर्ते अधिकच आक्रमक झाले. प्रकरण हाताबाहेर जाण्याआधीच घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्यासह पोलिस फौजफाटा दाखल झाला. त्यांनी हे प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु, घटनास्थळी दाखल झालेल्या शिंदे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी ती मोटार पोलिसांनी ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी लावून धरली..यावेळी परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांसह बघ्यांची गर्दी जमली. एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्यापर्यंत प्रकार घडले. यामध्ये संबंधित खासगी अंगरक्षकाला किरकोळ मारहाणही झाली; परंतु, पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्याने प्रकरण नियंत्रणात आले.पोलिसांनी संबंधित गाडीची तपासणी केली असता त्यामध्ये भाजपचे झेंडे आढळले. नंतर मोटार पोलिस ठाण्यात नेण्यात आली. तेथे दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते आमने-सामने आल्याने काही काळ तणाव होता. रात्री उशिरापर्यंत संबंधित प्रकरणाबाबत पोलिस स्थानकात तडजोड सुरू होती..दरम्यान, सकाळपासून शहरात सुरू असलेला या छोट्या मोठ्या प्रकारांना रोखण्यास पोलिस यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली, असा आरोप जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी केला तर शांत सावंतवाडी अशांत करण्याचा हा प्रकार असून आम्ही असले प्रकार कदापी खपवून घेणार नाही. जशास तसे उत्तर देऊ, असेही परब म्हणाले..सावंतवाडीत भाजप-शिवसेनेमध्ये धुसफूस.शांतता राखण्यासाठी तक्रार न करण्याचा निर्णयया घटनेनंतर शहराची शांतता बिघडू नये, यासाठी शिंदे शिवसेनेने संयमाची भूमिका घेत सध्या तरी कोणतीही तक्रार दाखल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत जिल्हाप्रमुख संजू परब म्हणाले, ‘आता मतदान झाले आहे. त्यामुळे शहराची शांतता बिघडणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आम्ही ठरवले आहे. आम्ही स्वतःहून तक्रार दाखल करत नाही आहोत; मात्र, भाजपने दाखल केल्यास आम्हीही करू. त्यामुळे भाजपच्या भूमिकेवर पुढील कार्यवाही अवलंबून राहील.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.