कोकण

Chiplun Leopard: पीकपाहणीसाठी शेतात गेले अन् समोर बिबट्या! पेढांबे येथे कर्मचारी-शेतकऱ्यांची धावपळ

Leopard Spotted During Crop Inspection In Chiplun: पीकपाहणीदरम्यान शेतातच बिबट्याचे अनपेक्षित दर्शन; कर्मचाऱ्यांसह शेतकऱ्यांची जीव वाचवण्यासाठी धावपळ, परिसरात भीतीचे सावट
Chiplun News Leopard Seen Sitting On Laterite Rocks During Crop Inspection In Pedhambe Creates Fear

Chiplun News Leopard Seen Sitting On Laterite Rocks During Crop Inspection In Pedhambe Creates Fear

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चिपळूण : खरीप हंगामातील पीकपाहणीचे काम सुरू असताना चिपळूण तालुक्यातील पेढांबे येथे कर्मचारी व शेतकऱ्यांना चक्क बिबट्याचे दर्शन झाले. शेतात पिकांची पाहणी सुरू असतानाच जांभ्या दगडांवर बसलेला बिबट्या अचानक नजरेस पडल्याने उपस्थितांची एकच धावपळ उडाली.

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