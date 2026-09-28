Chiplun Leopard: पीकपाहणीसाठी शेतात गेले अन् समोर बिबट्या! पेढांबे येथे कर्मचारी-शेतकऱ्यांची धावपळ

चिपळूण : खरीप हंगामातील पीकपाहणीचे काम सुरू असताना चिपळूण तालुक्यातील पेढांबे येथे कर्मचारी व शेतकऱ्यांना चक्क बिबट्याचे दर्शन झाले. शेतात पिकांची पाहणी सुरू असतानाच जांभ्या दगडांवर बसलेला बिबट्या अचानक नजरेस पडल्याने उपस्थितांची एकच धावपळ उडाली. .Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. सध्या तालुक्यात विविध गावांमध्ये खरीप हंगामातील पीकपाहणीची कामे सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची नोंद करणे, प्रत्यक्ष स्थिती तपासणे आणि आवश्यक माहिती संकलित करण्याचे काम कर्मचारी करत आहेत. .याच कामासाठी कर्मचारी पेढांबे येथील शेतात गेले होते. पाहणी सुरू असतानाच काही अंतरावर जांभ्या दगडांवर बसलेला बिबट्या त्यांच्या नजरेस पडला. अचानक बिबट्याचे दर्शन झाल्याने कर्मचारी आणि शेतकरी काही काळ गोंधळून गेले. त्यानंतर सुरक्षित अंतर राखत त्यांनी तेथून दूर जाणे पसंत केले. .Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.या घटनेची माहिती परिसरात पसरताच ग्रामस्थांमध्येही बिबट्याच्या वावराची चर्चा सुरू झाली. पेढांबे परिसरात यापूर्वीही वन्यप्राण्यांचा वावर जाणवत असल्याने शेतीकामासाठी शेतात जाणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.