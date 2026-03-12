कोकण

Ratnagiri ST Depot : चिपळूण आगारात होणार अल्कोटेस्ट;आगारप्रमुख दीपक चव्हाण: पुढील आठवड्यापासून अंमलबजावणी

Alcohol Breath Test : प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत चिपळूण एसटी आगाराने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील आठवड्यापासून चालक आणि वाहकांची ब्रेथ ॲनालायझरद्वारे अल्कोटेस्ट चाचणी सक्तीची करण्यात येणार आहे.
ST bus drivers and conductors

ST bus drivers and conductors

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चिपळूण : चिपळूण एसटी आगारातील कर्मचाऱ्यांची पुढील आठवड्यापासून अल्कोटेस्ट मशीनद्वारे ब्रेथ ॲनालायझर चाचणी सक्तीने घेतली जाणार आहे. एसटी महामंडळाच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास सुखकर व सुरक्षित व्हावा, यासाठी चिपळूण आगाराने हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
test
ST
Breathing
Alcohol
MSRTC
Passengers
Ratnagiri
Travel Safety Measures

Related Stories

No stories found.