Ratnagiri ST Depot : चिपळूण आगारात होणार अल्कोटेस्ट;आगारप्रमुख दीपक चव्हाण: पुढील आठवड्यापासून अंमलबजावणी

चिपळूण : चिपळूण एसटी आगारातील कर्मचाऱ्यांची पुढील आठवड्यापासून अल्कोटेस्ट मशीनद्वारे ब्रेथ ॲनालायझर चाचणी सक्तीने घेतली जाणार आहे. एसटी महामंडळाच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास सुखकर व सुरक्षित व्हावा, यासाठी चिपळूण आगाराने हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. .एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकाळातील मद्यपानास आळा घालण्यासाठीही हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत माहिती देताना चिपळूण आगाराचे प्रमुख दीपक चव्हाण म्हणाले, चिपळूण आगारात सुमारे सहाशे कर्मचारी आहेत. .Kolhapur ST : एसटी कर्मचाऱ्यांना ब्रेथ ॲनालायझर चाचणी सक्तीची; प्रवाशांचा प्रवास सुखकर-सुरक्षित होण्यासाठी महामंडळाचा निर्णय.सर्वजण चांगल्याप्रकारे काम करतात; मात्र काहीजण ड्यूटीवर असताना व्यसन करत असल्याच्या तक्रारी अधूनमधून येतात. त्यांच्यासाठी अल्कोटेस्ट सक्तीने करण्यात येणार आहे तसेच नव्या उपायांनुसार एसटी आगारात कामावर हजर होणाऱ्या चालकांची वाहन परीक्षकांकडून नियमित तपासणी केली जाणार आहे. .तसेच वाहकांना ड्यूटी देण्यापूर्वी अल्कोटेस्ट मशीनद्वारे तपासणी करून त्याची नोंद ठेवणे बंधनकारक केले आहे. चालक व वाहकांची मद्यपान तपासणी झाली आहे की नाही, यावर सहाय्यक कार्यशाळा अधीक्षक, सहाय्यक वाहतूक अधीक्षक, वाहतूक निरीक्षक, सहाय्यक वाहतूक निरीक्षक आणि वाहतूक नियंत्रक यांनी देखरेख ठेवण्याच्या सूचना आहेत..Nagpur News: एसटी चालकाचे प्रसंगावधान ठरले जीवदान; पिपला (भदी) शिवारातील घटना, १७ प्रवासी सुखरूप.बस मार्गावर असताना चालकाने नियंत्रण कक्षात लॉगबुकची नोंद करणे बंधनकारक आहे. तपासणी नियमितपणे होते की नाही, याची खात्री स्थानकप्रमुखांनी करावी, असेही आदेश आहेत. याशिवाय बसस्थानक व आगार परिसरातील चालक, वाहक आणि विश्रांतीगृहातील कर्मचाऱ्यांची वेळोवेळी अल्कोटेस्ट मशिनद्वारे तपासणी करून त्याची नोंद ठेवणे बंधनकारक केले आहे..संबंधित विभागातील पालक अधिकाऱ्यांनी आगार व बसस्थानक भेटीदरम्यान या उपाययोजनांची अंमलबजावणी तपासण्याच्या सूचना आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत एसटी प्रशासनाने मद्यपानासंदर्भात कठोर भूमिका घेतली असून, या उपाययोजनांमुळे बससेवा अधिक सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध होईल, असा विश्वास चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. .ते म्हणाले, चालक-वाहक विश्रांतीगृहाच्या ठिकाणी मद्यपानास प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. विश्रांतीगृह परिसरातील स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, लाईट-पंखे आदी सुविधांची देखभाल करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे..चिपळूण आगारातील कर्मचाऱ्याने सेवेत असताना मद्यपान केल्याची शंका आली तर आम्ही कारवाई करतो. संबंधितांवर पोलिसात तक्रारसुद्धा नोंदवतो. आमच्याकडे असलेल्या अल्कोटेस्ट मशिनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे ती दुरुस्तीसाठी पाठवली होती. पुढील आठवड्यात ती येईल. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांची अल्कोटेस्ट मशीनद्वारे अल्कोटेस्ट घेतली जाईल- दीपक चव्हाण, आगारप्रमुख, चिपळूण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.