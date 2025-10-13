CM Devendra Fadnavis: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आंबडवेत जागतिक दर्जाचे स्मारक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; चिपळूण, खेड न्यायालयांना नवीन इमारती

मंडणगड : चिपळूण आणि खेड न्यायालयांच्या नवीन इमारतींचे प्रस्ताव शासन तातडीने मंजूर करणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव आंबडवे येथे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करणार आहे. आंबडवेचा विकास आराखडा तयार झाला असून, लवकरच त्यावर कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मंडणगड येथे उभारण्यात आलेल्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले. या निमित्ताने डॉ. आंबेडकर हायस्कूलच्या मैदानावर आयोजित समारंभात मुख्यमंत्री बोलत होते. भारतीय संविधानाने दिलेला सर्वसामान्यांच्या कल्याणाचा विचार आणि त्यातील तत्त्वे वास्तवात आणण्याची जबाबदारी ही व्यवस्थेची आहे. शासन ती पार पाडण्यासाठी तडजोड करणार नाही. न्यायव्यवस्था आणि शासन यांनी समन्वयाने काम केल्यास न्यायदानाची गती वाढून समाजकल्याणाचा मार्ग प्रशस्त होतो, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सरन्यायाधीश गवईंच्या नेतृत्वाखाली न्यायव्यवस्थेची पायाभूत क्रांती होत आहे. २०१४ पासून राज्यात न्यायव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला गती मिळाली आहे. या कार्यामागे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे नेतृत्व आणि सततचे मार्गदर्शन निर्णायक ठरले. न्यायालयांच्या इमारती, सुविधा आणि डिजिटल व्यवस्थेमुळे न्यायदान प्रक्रिया अधिक जलद आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आली आहे. आज हा विकास अगदी दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचला आहे. मंडणगडमधील ही इमारत त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. शासनाने १५० नवीन न्यायालये आणि त्यांच्या इमारतींना मान्यता दिली असून, अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत. सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायव्यवस्था आणि शासन यांच्यात दुवा म्हणून काम करत अडचणी वेळोवेळी दूर केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिखरावर असतानाही महाराष्ट्राबद्दल त्यांचे लक्ष कायम आहे, असे फडणवीस यांनी गौरवोद्गार काढले..कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री उदय सामंत, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सी. चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, माधव जामदार, सुरेंद्र तावडे, प्रभारी न्यायाधीश विनोद जाधव, बार कौन्सिल अध्यक्ष अॅड. अमोल सावंत, न्यायाधीश अमृता जोशी, संग्राम देसाई, ॲड. मिलिंद लोखंडे आदी उपस्थित होते..मंडणगड न्यायालय लोकशाहीचे प्रतीक : शिंदेमंदिरांइतकेच न्यायमंदिरे समाजासाठी आवश्यक आहेत. न्याय ही लोकशाहीची खरी प्रार्थना आहे. या इमारतीमुळे मंडणगड आणि परिसरातील जनतेला न्याय जलद व सुलभपणे मिळेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही साकारण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने एकत्रितपणे कार्य करणे गरजेचे आहे. विकासाच्या प्रवाहापासून काहीसे मागे राहिलेल्या मंडणगड तालुक्यात न्यायालयाच्या उभारणीद्वारे न्यायाचे मंदिर उभे राहिले आहे, हे प्रगतीकडे टाकलेले मोठे पाऊल आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. सरकार प्रामाणिकपणे व नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करते, हे या निमित्ताने सर्वांना पाहायला मिळाले आहे. सरन्यायाधीश गवई आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन झालेल्या या इमारतीचे लोकार्पणही मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस व सरन्यायाधीश गवई यांच्याच हस्ते होत आहे. हा खरोखर दुग्धशर्करा योग आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.राज्यातील पहिलं आदर्श न्यायालय : उदय सामंतचाळीस हजार लोकसंख्या असलेल्या छोट्या तालुक्यात राज्यशासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून न्यायालय उभारणे ही देशातील पहिलीच घटना ठरली असून, देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या न्यायप्रक्रिया जलद करण्याच्या प्रयत्नांना हे मोठे बळ देणारे ठरेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले. न्यायालयाच्या इमारतीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेले कार्य अद्वितीय आहे. या विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांपासून सर्वस्तरातील अधिकारी तीन महिने मंडणगड येथे प्रत्यक्ष लक्ष घालून काम करीत होते. याच पद्धतीने राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील बांधकाम विभाग कार्यरत झाला, तर राज्यकर्त्यांवरील कामाचा भार हलका होईल. हा ऐतिहासिक क्षण साकारण्यात बांधकाम विभागासोबत न्यायप्रणालीनेही सक्रिय सहभाग घेतल्याबद्दल दोघांचेही विशेष अभिनंदन पालकमंत्री सामंत यांनी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.