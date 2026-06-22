Konkan Railway : कोकणवासीयांवर अन्याय! दादर-रत्नागिरी पॅसेंजरबाबत रेल्वेमंत्र्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली; रेल्वे प्रशासनाचा मनमानी कारभार

चिपळूण : उत्तर भारतात जाणाऱ्या दादर-गोरखपूर गाडीला कायमस्वरूपी मंजुरी देतानाच, कोकणवासीयांची हक्काची दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर बंद करणाऱ्या मध्य रेल्वेची प्रवाशांविषयीची अनास्था कायम (Konkan Railway passenger train restoration demand) आहे. ही गाडी पुन्हा सुरू करण्यासाठीची कार्यकारी व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेश खुद्द रेल्वेमंत्र्यांनी एप्रिलमध्ये दिले होते. मात्र, त्याला दोन महिने उलटल्यानंतरही रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही. मध्य रेल्वेच्या या मनमानीपुढे आता कोकण रेल्वे प्रशासनही हतबल झाले आहे..कोकण रेल्वे मार्गावर अनेक वर्षे चाकरमान्यांच्या सेवेत धावणारी दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर कोरोना काळात बंद केली होती. त्यानंतर ती गाडी ''शॉर्ट टर्मिनेट'' करून ''दिवा-रत्नागिरी पॅसेंजर'' म्हणून चालवण्यात येत आहे. मुंबईतील प्रवाशांची होणारी मोठी गैरसोय दूर करण्यासाठी ही गाडी पूर्वीप्रमाणे दादर येथूनच चालवावी, अशी मागणी प्रवासी संघटनांनी वेळोवेळी केली; पण प्रशासनाने त्याकडे नेहमीच कानाडोळा केला..Kolhapur MIDC Updates : टाकळीत 'एमआयडीसी'साठी 47.63 हेक्टर गायरान देणार; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य, काय आहे सरकारचा प्लॅन?.याच दरम्यान, दादर स्थानकावर जागा नसल्याचे कारण देणाऱ्या रेल्वेने दादर-रत्नागिरी गाडी कायमस्वरूपी चालवण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रवासी संघटना आणि राजकीय पक्ष आक्रमक झाले. या वाढत्या दबावानंतर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दादर-रत्नागिरी गाडीची व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेश दिले. मात्र, कार्यवाहीची गाडी पुढे सरकलेली नाही..दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर पूर्ववत दादर येथून सुरू करण्याबाबत आम्ही मध्य रेल्वेशी अनेकदा पत्रव्यवहार करून प्रवाशांच्या मागण्या मांडल्या आहेत. हा प्रामुख्याने मध्य रेल्वेच्या कार्यक्षेत्रातील मुद्दा आहे, आमच्या हद्दीत गाडी चालवण्यास कोणतीही अडचण नाही.-संतोष कुमार झा, अध्यक्ष, कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन.Monsoon Update : 'एल निनो'मुळे देशात 1972 आणि 2009 सारखा दुष्काळ पडणार? पुढील काही आठवडे का आहेत अत्यंत महत्त्वाचे, मान्सून कधी होणार पुन्हा सक्रिय?.महाराष्ट्रातील आणि विशेषतः कोकणातील गाड्या मुंबई मुख्य टर्मिनसपर्यंत येऊ न देण्याचे मध्य रेल्वेचे धोरण दिसत आहे. कोकण रेल्वेची रत्नागिरी-दादर पॅसेंजर जर दिव्यापुढे येऊ शकत नसेल, तर कोकण रेल्वे प्रशासनानेही आक्रमक पवित्रा घेतला पाहिजे. मध्य रेल्वेच्या हद्दीतून येणाऱ्या तेजस एक्स्प्रेस, एलटीटी-मडगाव एक्स्प्रेस आणि जनशताब्दी एक्स्प्रेस यांसारख्या गाड्या अनुक्रमे करमळी, थिवी आणि सावंतवाडीपर्यंतच चालवाव्यात, तरच रेल्वेला चाकरमान्यांच्या त्रासाची जाणीव होईल.-अक्षय महापदी, सदस्य, कोकण विकास समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.