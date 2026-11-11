Leopard Captured: डहाणू तालुक्यात बिबट्याची दहशत: चिंचणीमध्ये बिबट्या अखेर पिंजऱ्यात बंदिस्त; नागरिकांचा सुटकेचा निश्वास.

विनायक पवारडहाणू: तालुका आणि लगतच्या किनारपट्टी भागात गेल्या काही महिन्यांपासून धुमाकूळ घालणाऱ्या आणि नागरिकांची झोप उडवणाऱ्या बिबट्याला अखेर पिंजऱ्यात पकडण्यात वनविभागाला यश आले आहे. चिंचणी येथील एका वाडीत लावलेल्या सापळ्यात हा बिबट्या जेरबंद झाला असून, या घटनेमुळे स्थानिक ग्रामस्थांनी काही प्रमाणात सुटकेचा निश्वास सोडला आहे..वासराचा बळी अन् वनविभागाची कारवाईमिळालेल्या माहितीनुसार, चिंचणी बिंबरेपाडा येथील शेतकरी हर्षद राऊत यांच्या वाडीत रविवारी रात्री बिबट्याने अचानक हल्ला करून एका वासराला मारले होते.या घटनेनंतर परिसरात तीव्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्थानिकांनी तातडीने याची माहिती वनविभागाला दिली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून वनविभागाच्या पथकाने तातडीने हालचाली करत वाडी परिसरात मजबूत पिंजरा रचून सापळा लावला होता. सोमवारी रात्रीच्या सुमारास सावजाच्या शोधात आलेला बिबट्या या पिंजऱ्यात अलगद अडकला. आज सकाळी बिबट्या पिंजऱ्यात बंदिस्त झाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच, त्याला पाहण्यासाठी चिंचणी आणि आसपासच्या गावकऱ्यांनी परिसरात मोठी गर्दी केली होती..किनारपट्टी भागात भीतीचे सावट डहाणू तालुक्यातील आसनगाव चंडीगाव येथे काही दिवसांपूर्वीच शेतात काम करणाऱ्या एका महिलेचा बिबट्याच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. ही घटना ताजी असतानाच चिंचणी, ब्राह्मण आळी, तणाशी आणि बावडा परिसरात रात्रीच्या वेळी बिबट्या मुक्तपणे फिरताना स्थानिकांना दिसून येत होता. किनारपट्टी भागातील वाढवण, वरोर, चिंचणी, वासगाव, तणाशी आणि बावडे या गावांमध्ये बिबट्याच्या नियमित हालचालींमुळे शेतकरी आणि किनारपट्टीवरील रहिवाशांमध्ये तीव्र घबराट पसरली होती..याशिवाय, तणाशी व बावडा परिसरात बिबट्याने लहान वासरे, शेळ्या-बकऱ्या आणि कोंबड्यांवर हल्ले करून मोठा फटका बसवला होता. मानवी वस्त्यांमधील वाढत्या वावरामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असूनचिंचणीत बिबट्या पकडला गेला असला, तरी परिसरात आणखी बिबट्यांचा वावर असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे वनविभागाने किनारपट्टीच्या संपूर्ण भागात गस्त वाढवावी आणि उर्वरित बिबट्यांचाही तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.