कोकण

Ratnagiri Turtles : गुहागर च्या एकाच किनाऱ्यावर ‘टॅग’ केलेली कासवे; संवर्धनाला नवी दिशा

Flipper Tagging, Conservation : आहे. गेल्या वर्षी फ्लिपर टॅग केलेल्या चार मादी ऑलिव्ह रिडले कासवांनी यंदा पुन्हा गुहागर किनाऱ्यावर येत अंडी घातली असून, संवर्धनाच्या दृष्टीने ही नोंद अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
A flipper-tagged Olive Ridley turtle nesting on Guhagar beach.

A flipper-tagged Olive Ridley turtle nesting on Guhagar beach.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

चिपळूण : गुहागर किनाऱ्यावर सागरी कासवाच्या फ्लिपर टॅग केलेल्यांपैकी चार माद्या यंदा पुन्हा गुहागर किनाऱ्यावर अंडी घालून गेल्या आहेत. ‘फ्लिपर टॅग’ केलेल्या माद्या यंदा पुन्हा त्याच किनारी परतल्यामुळे सागरी कासवे एकाच किनाऱ्यावर अंडी घालण्यास पसंती देत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. 

Loading content, please wait...
animal
Guhagar
Biodiversity
olive ridley turtles
Sea
Guhagar beach
tagged
Ratnagiri
nature conservation awareness

Related Stories

No stories found.