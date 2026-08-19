Ganeshotsav Special Trains: नागपूर, मुंबई आणखी विशेष रेल्वे धावणार; गणेशोत्सवात चाकरमान्यांना आधार

कणकवली: गणपती उत्सव आणि वीकेंडची अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेता रेल्वे प्रशासनाने मडगाव-नागपूर आणि मडगाव-लोकमान्य टिळक टर्मिनस दरम्यान विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मार्गावर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर दरम्यान धावणाऱ्या या विशेष गाड्यांचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे : मडगाव-नागपूर-मडगाव विशेष ही मडगाव ते नागपूर (०११४०) दरम्यान दर मंगळवारी सायंकाळी ६ वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी रात्री ८ :२५ वाजता नागपूरला पोहोचेल..याच्या फेऱ्या १८, २५ ऑगस्ट आणि १, ८, १५ आणि २२ सप्टेंबर दरम्यान असतील. नागपूर ते मडगाव (०११३९) ही दर बुधवारी रात्री ११:४५ वाजता सुटून तिसऱ्या दिवशी सकाळी ५:३० वाजता मडगावला पोहोचेल..Koyna Dam Water Level: कोयना धरण ९३.२४ टक्के भरले; पाणी साठा पोचला ९८.१४ टीएमसीवर; कोयना, महाबळेश्वरला पावसाची रिपरिप कायम.याच्या फेऱ्या १९, २६ ऑगस्ट आणि २, ९, १६ आणि २३ सप्टेंबरला आहेत. याचे प्रमुख थांबे करमाळी, थिविम, सावंतवाडी रोड, कुडाळ, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, रोहा, पनवेल, कल्याण, नाशिक रोड, भुसावळ, अकोला, बडनेरा आणि वर्धा असे असतील..मडगाव – लोकमान्य टिळक टर्मिनस विशेष (०१००४): दर रविवारी दुपारी ३ वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६:०५ वाजता एलटीटी येथे पोहोचेल. याच्या फेऱ्या २३, ३० ऑगस्ट आणि ६, १३, २० आणि २७ सप्टेंबरला आहेत. एलटीटी ते मडगाव (०१००३) गाडी दर सोमवारी सकाळी ७:५० वाजता सुटून त्याच दिवशी रात्री ११:४५ वाजता मडगावला पोहोचेल..Amba Ghat ST Bus Service: आंबा घाट एसटी वाहतुकीसाठी खुला; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणी; तूर्त दिवसाच वाहतूक.याच्या फेऱ्या २४, ३१ ऑगस्ट आणि ७, १४, २१ आणि २८ सप्टेंबर या तारखांना असून प्रमुख थांबे करमाळी, थिविम, सावंतवाडी रोड, कुडाळ, सिंधुदुर्ग, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, रोहा, पनवेल आणि ठाणे असे असतील. दोन्ही गाड्यांना एकूण १९ डबे असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.