गणरायाच्या आगमनासाठी निघालेल्या भाविकांवर काळाचा घाला! कोकणात जाताना कारचा अपघात; एकाचा मृत्यू, 4 जण जखमी

मुंबई : गणेशोत्सवासाठी मुंबईहून मोठ्या संख्येने गणेशभक्त कोकणाकडे रवाना होत असतानाच कणकवली तालुक्यातील नांदगाव ओटवफाटा येथे भीषण अपघात घडला. गणेशोत्सवासाठी मालवणकडे निघालेल्या भाविकांच्या कारचा चालकावरील ताबा सुटल्याने हा अपघात झाला. कार दुभाजकाला जोरदार धडकल्याने एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला असून चार जण जखमी झाले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-बदलापूर येथून काही भाविक कारने आचरा-अडवली, मालवणच्या दिशेने निघाले होते. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढली असतानाच त्यांची कार नांदगाव ओटवफाटा परिसरात आली. यावेळी चालकाचा कारवरील ताबा अचानक सुटला. त्यानंतर भरधाव कार रस्त्याच्या दुभाजकाला जाऊन जोरदार धडकली..Mumbai News: गणेशोत्सवाची आठवडाभर सुट्टी; मात्र गुजराती, कॉन्व्हेंट शाळांचा सुट्टी देण्यास नकार, शिक्षण विभागाचे कारवाईचे संकेत.धडक इतकी भीषण होती की कारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अपघातात कारमधील एका प्रवाशाचा जागीच किंवा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर अन्य चार प्रवासी जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना मदत केली. त्यानंतर जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई, ठाणे आणि परिसरातून मोठ्या संख्येने नागरिक आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी कोकणाकडे प्रवास करतात. त्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गासह कोकणातील प्रमुख मार्गांवर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. अशा परिस्थितीत वाहनचालकांनी वेगावर नियंत्रण ठेवणे आणि सुरक्षित अंतर राखणे गरजेचे आहे..Mumbai Rain: मुंबईला पुढील 48 तास धोक्याचे! गणरायाच्या आगमनापूर्वी पावसाचा अलर्ट, हवामान खात्याकडून मोठी अपडेट .या अपघातामुळे गणेशोत्सवासाठी आनंदाने कोकणाकडे निघालेल्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अपघात नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, याचा अधिक तपास संबंधित यंत्रणांकडून केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.