कोकण

गणरायाच्या आगमनासाठी निघालेल्या भाविकांवर काळाचा घाला! कोकणात जाताना कारचा अपघात; एकाचा मृत्यू, 4 जण जखमी

Kankavli Accident News: गणेशोत्सवासाठी मुंबईहून कोकणात जाताना कारचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला असून 4 जण जखमी झाले आहेत.
Kankavli Accident

Kankavli Accident

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : गणेशोत्सवासाठी मुंबईहून मोठ्या संख्येने गणेशभक्त कोकणाकडे रवाना होत असतानाच कणकवली तालुक्यातील नांदगाव ओटवफाटा येथे भीषण अपघात घडला. गणेशोत्सवासाठी मालवणकडे निघालेल्या भाविकांच्या कारचा चालकावरील ताबा सुटल्याने हा अपघात झाला. कार दुभाजकाला जोरदार धडकल्याने एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला असून चार जण जखमी झाले आहेत.

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