गणपतीपुळे समुद्रात ८ पर्यटक बुडाले, ५ जण बेपत्ता; सर्वजण छत्रपती संभाजीगनरचे

रत्नागिरीत गणपतीपुळे इथं समुद्रात ८ जण बुडाल्याची घटना घडलीय. बुडालेले पर्यटक छत्रपती संभाजीनगरचे असल्याचं समजते. समुद्राच्या पाण्यात उतरले असता पाण्याचा अंदाज न आल्यानं ते बुडाल्याची माहिती समोर येत आहे. ८ जणांपैकी तिघांना वाचवण्यात यश आलं आहे. मात्र ५ जण अद्याप बेपत्ता आहेत. शनिवारी सकाळी १० वाजता ही दुर्घटान घडलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, छत्रपती संभाजीनगरचे काही पर्यटक गणपतीपुळे इथं फिरायला आले होते. यातील ८ जण समुद्रात उतरले. भरती असल्यानं लाटांची तीव्रता जास्त होती. अशातच पाण्याचा अंदाज न आल्यानं सर्वजण खोल पाण्यात गेले..कांबळे रडला नाही, नुसताच कन्हला; कविता व्हायरल, ठाकरेंची सभा गाजवणारा नितीन चंदनशिवे कोण?.किनाऱ्यावर असलेल्या लोकांना काही पर्यटक पाण्यात बुडत असल्याचं लक्षात येताच त्यांनी धाव घेतली. स्थानिकांच्या मदतीने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेला. बुडालेल्या ८ जणांपैकी तिघांना बाहेर काढण्यात यश आलं. पण अजूनही ५ जणांचा शोध लागलेला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.