कोकण

गणपतीपुळे समुद्रात ८ पर्यटक बुडाले, ५ जण बेपत्ता; सर्वजण छत्रपती संभाजीगनरचे

Ganpatipule Beach Accident Triggers Massive Rescue Effort गणपतीपुळे इथं समुद्रात भरती असताना पाण्याचा अंदाज न आल्यानं ८ जण बुडाल्याची माहिती समोर येत आहे. यापैकी तिघांना वाचवले असून ५ जण अद्याप बेपत्ता आहेत.
Eight Tourists Caught in Sea Mishap, Search Operation On

Eight Tourists Caught in Sea Mishap, Search Operation On

Esakal

सूरज यादव
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रत्नागिरीत गणपतीपुळे इथं समुद्रात ८ जण बुडाल्याची घटना घडलीय. बुडालेले पर्यटक छत्रपती संभाजीनगरचे असल्याचं समजते. समुद्राच्या पाण्यात उतरले असता पाण्याचा अंदाज न आल्यानं ते बुडाल्याची माहिती समोर येत आहे. ८ जणांपैकी तिघांना वाचवण्यात यश आलं आहे. मात्र ५ जण अद्याप बेपत्ता आहेत. शनिवारी सकाळी १० वाजता ही दुर्घटान घडलीय.

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