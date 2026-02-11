Ratnagiri ZP : विजयाचा उन्माद; पराभूत उमेदवाराच्या घरासमोर फटाके आणि नारळ फोडले

रत्नागिरी : जिल्हा परिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर रत्नागिरी तालुक्यातील हातखंबा येथे राजकीय संघर्षाची ठिणगी पडली. शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार सुयोग कांबळे यांच्या विजयी मिरवणुकीदरम्यान पराभूत अपक्ष उमेदवार परशुराम कदम यांच्या घरासमोर फटाके आणि नारळ फोडण्यावरून आणि घराच्या बांधाचे नुकसान झाल्यावरून दोन्ही गट आमनेसामने आले. .पोलिसांनी तातडीने मध्यस्थी केल्याने पुढील अनर्थ टळला असला तरी परिसरात अद्याप तणावाचे वातावरण आहे. रत्नागिरी तालुक्यातील हातखंबा जिल्हा परिषद गटात शिवसेनेचे सुयोग कांबळे आणि शिवसेनेतून बंडखोरी केलेले अपक्ष उमेदवार परशुराम कदम यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. .Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: जिल्हापरिषद अन् पंचायत समिती निवडणूक निकालाचे अपडेट जाणून घ्या, एका क्लिकवर.शेवटच्या फेरीपर्यंत रंगतदार ठरलेल्या या निवडणुकीत अखेर सुयोग कांबळे यांनी बाजी मारली. या विजयानंतर शिवसैनिकांनी मंगळवारी (ता.१०) रात्री हातखंबा परिसरात जल्लोषात मिरवणूक काढली..मिळालेल्या माहितीनुसार, मिरवणूक जेव्हा पराभूत उमेदवार परशुराम कदम यांच्या घरासमोर आली, तेव्हा शिवसैनिकांनी तिथे फटाके फोडले आणि नारळही फोडले. याच दरम्यान, मिरवणुकीतील मोटारीचा धक्का लागून कदम यांच्या घरासमोरील बांधाचे (गडगा) दगड कोसळले. .Ratnagiri Politics : बंडखोर नेत्याची तडकाफडकी हकालपट्टी, युवासेनेच्या जिल्हाध्याक्षाचा राजीनामा; रत्नागिरीतील निवडणूकीचे रणांगण पेटले.यामुळे संतप्त झालेल्या परशुराम कदम यांनी मिरवणुकीवर आक्षेप घेतला आणि दोन्ही गटांत जोरदार बाचाबाची सुरू झाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत दोन्ही गटांना पांगवले. पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यामुळे वातावरण शांत झाले असले तरी या राजकीय राड्याची चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात रंगली आहे. .जिंकलात तर त्रास कशासाठी : कदमया घटनेनंतर परशुराम कदम यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. निवडणूक झाली, तुम्ही जिंकलात, मग आता अशा पद्धतीने दुसऱ्याच्या घरासमोर येऊन त्रास देण्याचा प्रकार योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विजयाचा उन्माद करून कोणाच्या खासगी मालमत्तेचे नुकसान करणे अयोग्य असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.