IMD Heavy Rain Alert : नवरात्रीवर पावसाचं सावट! मुंबईसह कोकणात पुढील पाच दिवस मुसळधार पाऊस; हवामान विभागाचा इशारा

IMD forecasts heavy Rain in Mumbai and Konkan : हवामान विभागाने पुढील पाच दिवस जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविली असून नवरात्री उत्सवावर पावसाचे सावट राहणार आहे.
रत्नागिरी : मुंबईसह कोकणात (Konkan Rain Forecast) पुढील पाच दिवस मुसळधार पाऊस पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाकडून (India Meteorological Department) वर्तविण्यात आला आहे. गेले दोन दिवस जिल्ह्यात पावसाची नोंद झाली. मात्र, अमावस्येच्या दिवशी पावसाने विश्रांती घेतली होती.

