IMD Heavy Rain Alert : नवरात्रीवर पावसाचं सावट! मुंबईसह कोकणात पुढील पाच दिवस मुसळधार पाऊस; हवामान विभागाचा इशारा

रत्नागिरी : मुंबईसह कोकणात (Konkan Rain Forecast) पुढील पाच दिवस मुसळधार पाऊस पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाकडून (India Meteorological Department) वर्तविण्यात आला आहे. गेले दोन दिवस जिल्ह्यात पावसाची नोंद झाली. मात्र, अमावस्येच्या दिवशी पावसाने विश्रांती घेतली होती..रत्नागिरी जिल्ह्यात काल सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या चोविस तासात सरासरी १९.५० मिलीमीटर पाऊस झाला. त्यात मंडणगड २४, खेड ३६.१४, दापोली ३८.७१, चिपळूण १९.५६, गुहागर १.४०, संगमेश्वर २३.८३, रत्नागिरी ०.३३, लांजा २८.२०, राजापूर ३.३७ मिमी नोंद झाली..मागील दोन दिवस जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला. शुक्रवारी रात्रभर पाऊस कोसळला. मात्र दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. शनिवारी पावसाची नोंद झाली. परंतु रविवार दिवसभर कडकडीत उन होते. त्यामुळे उष्माही जाणवत होता. सायंकाळी पुन्हा ढग जमू लागले आणि पावसाला सुरवात झाली. अर्ध्या तासाहून अधिक काळ पाऊस पडत होता..Navratri Rain Alert : नवरात्रीत वरुणराजा बरसणार! 'या' तारखेपासून राज्यभर मेघगर्जना; हवामान खात्याकडून अलर्ट जारी.वातावरणात हलका गारवा जाणवू लागला. सर्वपित्री आमावस्येच्या दिवशी हलका पाऊस झाला. हवामान विभागाने पुढील पाच दिवस जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविली असून नवरात्री उत्सवावर पावसाचे सावट राहणार आहे..या कालावधीत तरूणाई उत्सव साजरा करण्याच्या तयारीत असते. अशा काळात पाऊस पडला तर दांडिया खेळणे अशक्य होणार आहे. पावसाच्या कालावधीतशेतकरी आणि नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..