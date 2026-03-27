Builder Shot Dead in Kankavli : कणकवली हादरली! तरुण बांधकाम व्यावसायिकाच्या डोक्यात झाडल्या गोळ्या; मध्यरात्रीच्या 'त्या' वादाचा रक्तरंजित शेवट

कणकवली : कणकवली शहरातील बांधकाम व्यावसायिक सुशांत दळवी या तरूणाचा डोक्यात गोळी घालून खून करण्यात आला आहे. मध्यरात्रीनंतर ही घटना (Builder Sushant Dalvi Shot Dead in Kankavli) घडली. तर, सकाळी नऊच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला..सुशांत दळवी यांचा इमारत निर्माण व्यवसाय आहे. काल रात्री ते बोर्डवे येथील आपल्या घरातून बाहेर पडले होते. तर, आज सकाळी मुडेश्वर मैदानासमोरील गणेशनगर भागात काही कामगार नदीपात्रात अंघोळीसाठी जात असताना त्यांना एक मृतदेह आढळून आला. त्यांनी याबाबतची माहिती आपल्या ठेकेदाराला दिली..तर, ठेकेदाराने याबाबत पोलिसांना कळविल्यानंतर कणकवली पोलिस पथक घटनास्थळी रवाना झाले. मध्यरात्रीनंतर सुशांत दळवी यांच्या डोक्यात एक गोळी मारून त्यांचा खून करण्यात आला. खून झाल्यानंतर तेथून काही अंतरावर त्यांचा मृतदेह फरपटत आणून दुसऱ्या वाटेवर टाकण्यात आल्याचे तेथील स्थितीवरून दिसत होते..कणकवली शहरात एका ठिकाणी सुशांत दळवी आणि काहींचा वाद झाला. या वादानंतर दळवी यांना चारचाकी गाडीतून घेऊन त्यांना कणकवली शहरापासून दोन किलोमीटर अंतरावरील मुडेश्वर मैदानासमोरील माळरानावर जंगलमय भागात आणण्यात आले..तेथे डोक्यात गोळी घालून त्यांचा खून करण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. दरम्यान, काल (ता. २६) रात्री सुशांत दळवी यांच्यासोबत असलेल्या त्याच्या एका सहकाऱ्याला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून या खून प्रकरणाबाबत अधिक माहिती कणकवली पोलिस घेत आहेत..सुशांत दळवी यांनी शहरातील श्रीधर नाईक चौकामध्ये अलीकडच्या काळात सात मजली इमारत बांधली आहे. ही इमारत पूर्णत्वास जात आहे. तसेच शहरात त्यांचे हॉटेलही आहे. प्रॉपर्टी किंवा अन्य वादातून त्यांची हत्या झाल्याच्या अनुषंगाने कणकवली पोलिस तपास करत आहेत. दरम्यान, सकाळी साडे दहा वाजता सुशांत दळवी यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कणकवली उपजिल्हा रूग्णालयात आणण्यात आला. यावेळी विविध क्षेत्रातील त्यांचे सहकारी उपस्थित होते. दळवी यांच्या पश्चात पत्नी, आई, भाऊ असा परिवार आहे.