कोकण

Khed Diva MEMU Special : चाकरमान्यांना मोफत ‘मेमू’ची भेट योगेश कदम यांचा पुढाकार ; २०, २१ला खेडहून विशेष गाडी

Free MEMU Special for Ganeshotsav Return Journey : गणेशोत्सवानंतर मुंबईकडे परतणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी २० आणि २१ सप्टेंबरला खेड-दिवा अनारक्षित MEMU स्पेशल चालवण्यात येणार आहे.
Khed Diva MEMU Special

Khed Diva MEMU Special

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खेड : खेड, दापोली व मंडणगड विधानसभा मतदार संघात मुंबईहून आलेल्या गणेशभक्तांचा खेड-दिवा अनारक्षित मेमू स्पेशल गाडीतून मोफत प्रवास व्हावा यासाठी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी पुढाकार घेतला आहे. चाकरमान्यांसाठी २० व २१ रोजी ही गाडी सोडण्यात येणार आहे. गणेशोत्सवासाठी मोठ्या संख्येने चाकरमानी कोकणात दाखल झाले आहेत.

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