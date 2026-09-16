Khed Diva MEMU Special : चाकरमान्यांना मोफत ‘मेमू’ची भेट योगेश कदम यांचा पुढाकार ; २०, २१ला खेडहून विशेष गाडी

खेड : खेड, दापोली व मंडणगड विधानसभा मतदार संघात मुंबईहून आलेल्या गणेशभक्तांचा खेड-दिवा अनारक्षित मेमू स्पेशल गाडीतून मोफत प्रवास व्हावा यासाठी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी पुढाकार घेतला आहे. चाकरमान्यांसाठी २० व २१ रोजी ही गाडी सोडण्यात येणार आहे. गणेशोत्सवासाठी मोठ्या संख्येने चाकरमानी कोकणात दाखल झाले आहेत. .उत्सवानंतर मुंबईसह अन्य भागांकडे परतीचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी रेल्वेस्थानकांवर होत असते. या पार्श्वभूमीवर गणेशभक्तांना आर्थिक दिलासा मिळावा तसेच त्यांच्या परतीचा प्रवास सुलभ व्हावा, या उद्देशाने खेड-दिवा अनारक्षित मेमू स्पेशलची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. विशेष मेमू २० व २१ सप्टेंबर रोजी खेड रेल्वेस्थानकातून सायंकाळी ४ वा. सुटणार असून, रात्री १० वा. दिवा येथे पोहोचणार आहे..Supe ST Bus Accident : सुपे घाटात एसटी बस उलटून अपघात आठ विद्यार्थी किरकोळ जखमी, दोन गंभीर, उपचार चालू.त्यामुळे गणेशोत्सव आटोपून मुंबईच्या दिशेने परतणाऱ्या प्रवाशांना या विशेष रेल्वेचा लाभ घेता येणार आहे. या मोफत प्रवासासाठी आवश्यक असलेल्या पासचे वाटप दोन्ही दिवशी खेड रेल्वेस्थानकावर करण्यात येणार आहे. दुपारी तीन वाजल्यापासून प्रवाशांना मोफत पास उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत..मतदार संघातील गणेशभक्तांनी या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी रेल्वेस्थानकावर वेळेत उपस्थित राहून पास घ्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. गणेशोत्सव काळात कोकण रेल्वेमार्गावर प्रवाशांची मोठी गर्दी होत असते. विशेष रेल्वेगाड्या असल्या तरी तिकीट व प्रवासखर्च अनेक कुटुंबांसाठी अतिरिक्त भार ठरतो. अशा परिस्थितीत मोफत मेमू प्रवासाची सुविधा गणेशभक्तांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विशेषतः खेड, दापोली आणि मंडणगड तालुक्यांतील मुंबईकडे परतणाऱ्या प्रवाशांना याचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे..दहावीत शिकणाऱ्या १६ वर्षीय मुलीने १५व्या मजल्यावरून मारली उडी, घटनास्थळी सापडली चिट्ठी.दरवाजेही आतून असतात बंद पाच दिवसांच्या गणपतींचे विसर्जन झाल्यानंतर मुंबईला जाणाऱ्या चाकरमान्यांची प्रचंड गर्दी खेड स्थानकावर होते. परंतु सावंतवाडी, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, राजापूर येथूनच एक्स्प्रेस गाड्या भरून येत असल्याने खेडमध्ये गाड्यांचे दरवाजेच उघडले जात नाहीत. त्यावेळी हातघाईचे प्रसंग निर्माण होतात. आरक्षण असूनही अनेकजणांना त्या गाडीमधून प्रवास करता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.