रत्नागिरी : शेतीसाठी मजुरांची कमतरता, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीतील घटता आर्थिक परतावा यामुळे कोकणातील मोठे क्षेत्र लागवडीबाहेर राहिले (Ratnagiri district fallow land area in hectares) आहे. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी करून ती पडीक ठेवणाऱ्या जमीनधारकांनी पुढील तीन ते पाच वर्षांत शेती उत्पादन सुरू करावे, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. जमीन वापरविषयक महाराष्ट्र शासनाच्या २०२३-२४ च्या आकडेवारीनुसार कोकण विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये चालू पड आणि इतर पड मिळून तीन लाख ७४ हजार २०० हेक्टर जमीन पडीक आहे. .रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक १ लाख ७१ हजार ३०० हेक्टर तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १ लाख १५ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्र लागवडीबाहेर आहे. विशेष म्हणजे, या दोन जिल्ह्यांतील पडीक क्षेत्र कोकणातील एकूण पडीक जमिनीच्या सुमारे ७७ टक्के आहे. रायगड जिल्ह्यात ४१ हजार ६०० हेक्टर, पालघरमध्ये १३ हजार ९०० हेक्टर आणि ठाणे जिल्ह्यात १३ हजार ७०० हेक्टर जमीन पडीक असल्याची नोंद आहे. कोकणातील भातशेती, आंबा-काजू बागायती आणि भौगोलिक परिस्थिती पाहता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमीन लागवडीबाहेर राहणे चिंतेचा विषय ठरत आहे..दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी करून ती पडीक ठेवणाऱ्यांनी तीन ते पाच वर्षांत शेती उत्पादन सुरू करावे, अशी भूमिका मांडली आहे; मात्र, स्वतःची शेती करणाऱ्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासन ताब्यात घेणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासनाची ही भूमिका नेमकी कोणत्या प्रकारच्या जमिनी आणि जमीनधारकांपुरती मर्यादित राहणार, याबाबत उत्सुकता आहे..Gokul Milk Union Case : गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्षाला नवं वळण! शासन नियुक्त 4 संचालकांसह महायुतीच्या 8 संचालकांना कोर्टाची नोटीस; 3 डिसेंबरला सुनावणी.लागवड न करण्यामागील अडचणीकोकणातील पडीक जमिनींचा प्रश्न केवळ जमीनधारकांपुरता मर्यादित नाही. शेतीसाठी मजुरांची टंचाई, वाढता उत्पादन खर्च, वन्यप्राण्यांचा उपद्रव, सिंचनाच्या मर्यादा, बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि तरुणपिढीचे शेतीकडे झालेले दुर्लक्ष ही देखील त्यामागील महत्त्वाची कारणे आहेत. त्यामुळे पडीक जमीन पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठी शासनाला या अडचणींचाही विचार करावा लागणार आहे..Chandoli Tiger Project : चांदोली अभयारण्यात वाघांचे साम्राज्य बहरणार! वाघांच्या खाद्यासाठी वन विभागाची मोठी मोहीम; सागरेश्वरमधून होणार तब्बल 200 हरणांचे स्थलांतर.ठोस कृती आराखड्याची गरजकोकणातील पडीक जमिनींचा योग्य वापर करून शेती उत्पादन वाढवण्याची मोठी संधी आहे; मात्र, केवळ आदेश किंवा मुदती जाहीर करून हा प्रश्न सुटणार नाही. जमिनीचा प्रकार, मालकी हक्क, पाण्याची उपलब्धता आणि स्थानिक शेतीची परिस्थिती विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा देणारा ठोस कृती आराखडा शासनाने तयार करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.