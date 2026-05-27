Konkan Railway: ब्रिटिशांनाही अशक्य वाटलेली कोकण रेल्वे प्रत्यक्षात आणणारे मधु दंडवते, सावंतवाडी स्थानकाला नावासाठी अनेक वर्षे संघर्ष

-शिवप्रसाद देसाई सावंतवाडी: कोकण रेल्वेचे अशक्य वाटणारे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हजारो हात राबले; मात्र या प्रकल्पाचे खरे जनक ठरले माजी केंद्रीय मंत्री मधु दंडवते. असे असूनही या मार्गावर अधिकृतरीत्या त्यांचे नाव कोरण्यासाठी कोकणवासीयांना २५ वर्षांहून अधिक काळ मागणी आणि जवळपास १६ वर्षे संघर्ष करावा लागला. आता राज्याने सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसला दंडवतेंचे नाव देण्याचा ठराव घेतला असला, तरी केंद्र यावर कधी शिक्कामोर्तब करणार ? याची प्रतीक्षा असणार आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसला दंडवतेंचे नाव देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय कदाचित काहींना खूप मोठा वाटणार नाही; मात्र या मागची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर कोकण रेल्वेच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणता येईल. कारण याच्याशी कोकणची अस्मिता जोडली गेली आहे. याची सुरुवात अगदी ब्रिटिश काळापासून झाली असे म्हणता येईल. ब्रिटिशांनी कोकणात रेल्वे आणण्याचा विचार केला होता; मात्र येथील भौगोलिक दुर्गमता लक्षात घेऊन हे स्वप्न अशक्य असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. .यानंतर कोकण रेल्वे साकार होईपर्यंत अनेकांनी हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वे प्रकल्पांचे अभ्यासक अ. ब. वालावलकर यांनी कोकणात रेल्वे कशी आणता येऊ शकते, याचा आराखडा बनवला होता. तत्कालीन खासदार नाथ पै यांनी दिल्लीत या प्रकल्पासाठीचा पाया तयार केला..नाथ पैंच्या निधनानंतर राजापूरमधून खासदार झालेले दंडवते यांना कोकण रेल्वेच्या स्वप्नाने अक्षरशः झपाटले. संधी मिळेल तेथे ते कोकण रेल्वेसाठी प्रयत्न करायचे. इतरांना हे अशक्य स्वप्न वाटायचे. यामुळे विरोधक 'दंडवते गंडवते' अशा शब्दांत त्यांना हिणवत असत. पुढे केंद्रात रेल्वेमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, अर्थमंत्री दंडवते आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष रामकृष्ण हेगडे असे तिघे जण एकत्र आले आणि हे अशक्य स्वप्न १९ जुलै १९९० ला कोकण रेल्वे कॉर्पोरशनच्या स्थापनेने मूर्त रूपाला आले..तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांची यातील भूमिका महत्त्वाची होती. ई. श्रीधरन यांच्यासारख्या निष्णात अभियंत्यामुळे अल्पावधीत कोकणातून रेल्वे धावू लागली. दंडवते राजापूरमधून पाच वेळा खासदार झाले; मात्र दुर्दैवाने रेल्वे आली आणि ते लोकसभा निवडणूक हरले. असे असले तरी कोकण रेल्वेचे जनक म्हणून तेच नावारूपास आले..कोकण रेल्वे मार्गावर दंडवतेंचे नाव अधिकृतरीत्या कायमचे कोरले जावे, अशी मागणी गेली २५ वर्षे होत आहे. तत्कालीन सावंतवाडी रोड स्थानकाला त्यांचे नाव द्यावे, यासाठी त्या काळात समाजवादी नेत्यांनी बरेच प्रयत्न केले; पण, त्याला यश आले नाही. २०१० च्या दरम्यान, तर सावंतवाडीत यासाठी आंदोलनही झाले..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...सावंतवाडी स्थानकाला दंडवतेंचे नाव देण्याचा राज्याचा ठराव नक्कीच कौतुकास्पद आहे; मात्र केंद्राने यावर लवकर शिक्कामोर्तब करावे, अशी अपेक्षा आहे. चिपी विमानतळाला बॅ. नाथ पै यांचे नाव देण्याचा ठराव घेऊन राज्याने केंद्राकडे पाठवून दोन वर्षे उलटली आहेत. - उमेश गाळवणकर, ज्येष्ठ समाजवादी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.