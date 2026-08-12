कोकण

Konkan Railway: कोकण रेल्वेची कार रोरो सेवा बंद, पहिल्या वर्षी ५ गाड्या, यंदा कुणी विचारलंही नाही; प्रकल्प गुंडाळला

Konkan Railway Car Ro-Ro Service Shut for Ganeshotsav: मागील वर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेल्या सेवेसाठी अवघ्या पाच वाहनांचे बुकिंग झाले होते. यंदाही नागरिकांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Konkan Railway

Konkan Railway

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सकाळ वृत्तसेवा
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बेलापूर: गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा आणि महामार्गावरील वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी, यासाठी कोकण रेल्वेने मागील वर्षी सुरू केलेला कार रो-रो सेवा प्रायोगिक प्रकल्प यंदा गुंडाळण्यात आला आहे. या सेवेला ग्राहकांकडून अत्यंत अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे कोकण रेल्वेने हा निर्णय घेतला असून, यंदाच्या गणेशोत्सवात ही सेवा उपलब्ध असणार नाही.

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