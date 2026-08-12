Konkan Railway: कोकण रेल्वेची कार रोरो सेवा बंद, पहिल्या वर्षी ५ गाड्या, यंदा कुणी विचारलंही नाही; प्रकल्प गुंडाळला

बेलापूर: गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा आणि महामार्गावरील वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी, यासाठी कोकण रेल्वेने मागील वर्षी सुरू केलेला कार रो-रो सेवा प्रायोगिक प्रकल्प यंदा गुंडाळण्यात आला आहे. या सेवेला ग्राहकांकडून अत्यंत अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे कोकण रेल्वेने हा निर्णय घेतला असून, यंदाच्या गणेशोत्सवात ही सेवा उपलब्ध असणार नाही..कोलाड, नांदगाव रोड आणि गोवा (वेर्णा) दरम्यान २३ ऑगस्ट २०२५पासून रो-रो कार वाहतूक सेवा सुरू करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला होता. २१ जुलैपासून यासाठी आरक्षणही सुरू करण्यात आले होते..Maharashtra Ration Card: लाखोंचे उत्पन्न, तरीही 'स्वस्त' धान्य, राज्यात ४३ लाख संशयित रेशन कार्ड.मात्र एसटीआणि खासगी बसेसचे बुकिंग फुल्ल असतानाही कोकण रेल्वेच्या या कार रो-रो सेवेसाठी अवघ्या पाच चारचाकी वाहनांचे बुकिंग झाले होते. यंदाच्या गणेशोत्सवासाठीही या सेवेबाबत नागरिकांकडून कोणतीही विचारणा किंवा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे कोकण रेल्वेने यंदा ही सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास त्रासदायक होणार आहे..Pune Stunt Video : पुण्यात परप्रांतीय तरुणांचा मध्यरात्री धिंगाणा, दारूच्या नशेत भरधाव कारमधून जीवघेणी स्टंटबाजी अन्... व्हिडिओ व्हायरल ."कार रो-रो सेवेला गतवर्षी अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. यंदाच्या वर्षदिखील याबाबत विचारणा झाली नसल्याने ही सेवा थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे."- सुनील नारकर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, कोकण रेल्वे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.