Kudal : २ महिन्यांपूर्वी अचानक बेपत्ता, १७ वर्षीय मुलीचा मृतदेह जंगलात आढळला; तरुणाला अटक

कुडाळमध्ये १७ वर्षीय मुलीची प्रेम प्रकरणातून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून मुलगी बेपत्ता होती. तिचा मृतदेह जंगलात आढळून आला आहे. कुडाळमधील घावनळे गावात ही घटना घडली असून दीक्षा बागवे असं हत्या झालेल्या तरुणीचं नाव आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत असून यात आरोपीला आणखी कुणी मदत केली, त्याने कधी हत्या केली याची चौकशी केली जात आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, दीक्षा बागवे ही घावनळे गावात राहत होती. २ ऑगस्टपासून ती बेपत्ता झाली होती. कुटुंबियांनी या प्रकरणी पोलिसात तक्रारही दिली होती. तेव्हापासून तिचा शोध घेणं सुरू होतं, आता पोलीस तपासात धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करताना गुप्तता बाळगली होती..अतिवृष्टीनं पीक मातीमोल, लेकानं मृत्यूला कवटाळलं; १२ तासात वृद्ध वडिलांनी सोडले प्राण, कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर.दीक्षा बेपत्ता झाल्यानंतर कुडाळ पोलिसात अज्ञाताविरोधात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आता तिचा मृतदेह माणगाव खोऱ्यातल्या गोठोस गावाजवळच्या जंगलात आढळून आलाय. तिची हत्या केल्या प्रकरणी एकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. दीक्षा दोन महिन्यांपूर्वी घरात कुणालाच काही न सांगता बाहेर गेली होती. त्यानंतर ती बेपत्ता होती. दोन महिने तिचा कोणताच ठावठिकाणा न लागल्यानं कुटुंबिय चिंतेत होतं. आता तिची हत्या झाल्याचं समोर आल्यानं कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे..जंगलातल्या शेतात नेत तिची गळा दाबून हत्या केल्याचं उघड झालंय. पोलिसांनी संशयित आरोपीकडे चौकशी केली असता हा खून प्रेम प्रकरणातून झाल्याची माहिती समजते. घटनास्थळी फॉरेन्सिक टीम आणि तज्ज्ञ दाखल झाले आहेत.पंचनामा केल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. तर आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून त्याचं नाव कुणाल कुंभार असं आहे..