Kudal : २ महिन्यांपूर्वी अचानक बेपत्ता, १७ वर्षीय मुलीचा मृतदेह जंगलात आढळला; तरुणाला अटक

Diksha Bagwe Death Case : कुडाळमधून २ महिन्यांपूर्वी बेपत्ता झालेल्या १७ वर्षीय मुलीची हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय. या प्रकरणी पोलिसांनी एका तरुणाला अटक केली असून अधिक तपास सुरू आहे.
कुडाळमध्ये १७ वर्षीय मुलीची प्रेम प्रकरणातून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून मुलगी बेपत्ता होती. तिचा मृतदेह जंगलात आढळून आला आहे. कुडाळमधील घावनळे गावात ही घटना घडली असून दीक्षा बागवे असं हत्या झालेल्या तरुणीचं नाव आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत असून यात आरोपीला आणखी कुणी मदत केली, त्याने कधी हत्या केली याची चौकशी केली जात आहे.

