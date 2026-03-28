Ladaki Bahin Scheme : ‘लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसी अडथळा; लाभार्थ्यांची चुका दुरुस्त करण्यास संधी देण्याची मागणी

रत्नागिरी : राज्यशासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ राज्यभरातील कोट्यवधी महिलांना मिळत असला तरी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेतील तांत्रिक चुकांमुळे हजारो पात्र महिला गेल्या ३-४ महिन्यांपासून लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. .फॉर्म भरताना झालेल्या 'हो' किंवा 'नाही' या शब्दांच्या निवडीतील गोंधळामुळे अनेक गरजू महिलांचे हप्ते थांबले असून, या तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यासाठी पोर्टलवर पुन्हा एकदा संधी द्यावी, अशी मागणी दीपक सुर्वे यांनी केली आहे..Ladki Bahin Yojana : केवायसी करूनही मिळेना लाडक्या बहिणींना दरमहा अनुदान.विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांना दिले आहे. योजना सुरू झाली तेव्हा मोबाईल ॲप आणि संकेतस्थळाच्या संथ गतीमुळे अनेक महिलांना सायबर कॅफे किंवा ऑनलाइन केंद्रांवरून अर्ज करावे लागले..सुरुवातीला पात्र ठरलेल्या या महिलांच्या खात्यात पैसेही जमा झाले. मात्र, नोव्हेंबर २०२५ च्या दरम्यान अनिवार्य केलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या..Ladki Bahin Yojana: केवायसी न झाल्याने 'लाडकी बहीण' योजनेचे मानधन थांबले; मुर्तिजापूर तालुक्यातील हजारो महिला अडचणीत.